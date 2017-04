YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fuarların şehri Kayseri

KAYSERİ (İHA) - Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Anadolu'da fuar ve fuarcılığın merkezi olmuştur. Bu durama gelmesi tesadüf değil özellikle son 15 yıldır Kayseri belediyelerin yatırım ve hizmetlerin bir sonucu ve yansımasıdır"dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun merkezinde ve İpek Yolu üzerinde yüzyıllardır ticaretin bir merkezi olan Kayseri şehrinin son yıllarda her ay kurulan fuarların bir tesadüf olmadığını söyledi.

Tüketiciler, araba, tarım ve mobilya, iş makineleri gibi çok çeşitli konularda sık sık fuar açılan Kayseri'de bu fuarların bir müşteri potansiyelinin olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kayseri bir ticaret, sağlık, tarım, spor, kış sporları, eğlence, toptan gıda, mobilya, tarih şehridir çünkü bu üstünlük yüzyılların birikiminin bir özelliğidir. Ancak son yıllarda ise birçok ürün hakkında fuar açılmaktadır. Bu fuarların açılması Kayseri şehrinin bir ürün ve müşteri potansiyelinin olduğunu gösterir. Bu gösterge de belediyelerin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetlerin sonucudur. Çünkü Belediye yatırımları ile ticaret ve esnafa yatırım yapılmıştır. Bu yatırımların bir birikimi sonucu artık Kayseri bir bölge şehridir" diye konuştu.

19-23 Nisan Tarihleri arasında Kayseri'de açılacak olan Anadolu'nun en büyük mobilya Fuarı ile Kayseri'nin bir mobilya üretim merkezi olduğunun tescillendiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu fuara yabancı, yerli şirketin iştirak edeceğini kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehrinde yapılacak olan her türlü fuar ve organizasyonlara belediye olarak her türlü yardım ve hizmetin verildiğini ve verilmeye de devam edeceğini sözlerine ekledi.

