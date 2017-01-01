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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da 14 ilçeden 'Hayır', 3 ilçeden 'Evet' çıktı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:58
Diyarbakır'da 14 ilçeden 'Hayır', 3 ilçeden 'Evet' çıktı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da kesin olmayan sonuçlara göre, 14 ilçe tercihini "Hayır"dan, 3 ilçe de "Evet"ten yana kullandı. "Hayır"a en büyük destek yüzde 84,55 ile Lice'den, "Evet" en büyük destek ise yüzde 66,64 ile Çermik'ten geldi.
Diyarbakır'da dün gerçekleştirilen referandumda 3 bin 45 sandıkta 801 bin 500 seçmen oy kullandı. 191 bin 419 seçmenin sandığa gitmediği kentte, katılım oranı yüzde 80,73 olarak gerçekleşti. Sandıktan, kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 67,58 "Hayır", yüzde 32,42 "Evet" çıktı. Kentte 14 ilçe tercihini "Hayır"dan, 3 ilçe de "Evet"ten yana kullandı.
Kentte, "Hayır" oylarının en yüksek olduğu ilçe Lice oldu. Yüzde 84,55 "Hayır" oyunun çıktığı ilçeyi, 77,93 ile Kocaköy, 75,91 ile Silvan, 71,95 ile Hazro, 71,92 ile Bağlar, 69,33 ile Kayapınar, 68,26 ile Bismil, 67,80 ile Yenişehir, 64,75 ile Çınar, 63,06 Sur, 60,54 Ergani, 58,98 ile Kulp, 55,08 ile Dicle ve 50,88 ile Eğil takip etti.
Kentte "Evet" oyunun en yüksek çıktığı ilçe ise Çermik oldu. Yüzde 66,64 oranında "Evet" oyunun çıktığı ilçeyi, 62,22 ile Çüngüş, 56,66 ile hani takip etti.
(MP-Y)

17.04.2017 14:05:57 TSI
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