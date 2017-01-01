17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Murzioğlu, referandum sonucunu değerlendirdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:58
Murzioğlu, referandum sonucunu değerlendirdi
Murzioğlu, referandum sonucunu değerlendirdi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, referandum sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Belirsizlikler artık ortadan kalktı. Türkiye'nin hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyeceğine inanıyorum" dedi.
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların Türkiye'ye ve Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Salih Zeki Murzioğlu, "Türkiye anayasa değişikliğiyle ilgili referandumu büyük bir olgunluk, huzur ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek bir yüksek katılımla gerçekleştirmiştir. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizlik geride bırakılmıştır. Türkiye'de bir defa daha demokratik süreçler işlemiş, milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır" dedi.

"Artık yarınlara odaklanmalıyız"
Referandum sonuçlarıyla birlikte devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını beklediklerinin altını çizen Murzioğlu, "Karar mekanizmasının hızlı işlediği, yapısal reformların hayata geçirileceği yeni bir süreç başladı. Türkiye'nin hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyeceğine inanıyorum. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir. Dünü geride bırakıp, yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe birlikte yürümeliyiz. Demokratik ve siyasi kazanımlarımız arttıkça, ekonomik kazanımlarımız da artacaktır. İçeride ve dışarıda ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıları değiştirip yatırımcıların güvenini yeniden artırmak ve ülkemizi zenginleştirme hamlesine devam etmek için reform sürecini canlandırmalı, hep birlikte çalışarak hazırlayacağımız yeni büyüme hikâyemizi tüm dünyaya gösterebilmeliyiz" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

17.04.2017 14:06:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Sarıcaoğlu'ndan &quot;yüzde 70&quot; teşekkürü
YEREL

BAŞKAN SARICAOĞLU'NDAN "YÜZDE 70" TEŞEKKÜRÜ
Turizmciler umutlu
YEREL

TURİZMCİLER UMUTLU
Halk oylamasının sonuçları kutlanıyor
YEREL

HALK OYLAMASININ SONUÇLARI KUTLANIYOR
Halk oylamasının sonuçları kutlanıyor
YEREL

HALK OYLAMASININ SONUÇLARI KUTLANIYOR

Samsun Aydınlar Ocağı'ndan 'referandum' değerlendirmesi
YEREL

SAMSUN AYDINLAR OCAĞI'NDAN 'REFERANDUM' DEĞERLENDİRMESİ
Karşılaştırmalı analiz: Samsun
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: SAMSUN
Gelin ve damat oylarını son dakikalarda kullandı
YEREL

GELİN VE DAMAT OYLARINI SON DAKİKALARDA KULLANDI
Samsun'da oylar sayılmaya başlandı
YEREL

SAMSUN'DA OYLAR SAYILMAYA BAŞLANDI
Gelin-damat birlikte oy kullandı
YEREL

GELİN-DAMAT BİRLİKTE OY KULLANDI
Vezirköprü'de 65 bin 155 seçmen oy kullanıyor
YEREL

VEZİRKÖPRÜ'DE 65 BİN 155 SEÇMEN OY KULLANIYOR
Başkan Tok oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN TOK OYUNU KULLANDI
Vezirköprü'de &quot;Bolluk Aşı&quot; etkinliği
YEREL

VEZİRKÖPRÜ'DE "BOLLUK AŞI" ETKİNLİĞİ
Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç oyunu Samsun'da kullandı
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ OYUNU SAMSUN'DA KULLANDI
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Resmen evrim geçirdiler...