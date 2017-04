YEREL HABERLER / BİNGÖL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Partili Fehimoğlu: "Bingöl Türkiye'de kendisinden bahsettirecek bir unvan kazandı"

Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa değişikliği halk oylamasından 'Evet' çıkmasıyla ilgili konuşan AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Referandum 50 artı 1'dir. Bingöl'ümüz Türkiye'de ilk 10'a girdi. Türkiye'de kendisinden bahsettirecek bir unvan kazandı" dedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, parti binasında teşkilat toplantısı yaptı.

Türkiye ve Bingöl adına mutlu bir gün yaşadıklarını belirten Milletvekili Enver Fehmioğlu, "Bingöl'ümüz Türkiye'de ilk 10'a girdi. Netice itibariyle ben Bingöl'ü Türkiye birincisi olarak görüyorum. Çünkü Bingöl'ün şartlarıyla diğer illerin şartları farklıdır. Ben seçim çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 72,7 ile Bingöl kendine yakışanı yaptı ve bundan sonra da Türkiye'de kendisinden bahsettirecek bir unvan kazandı" dedi.

Referandumun 50 artı 1 olduğunu kaydeden Fehmioğlu, "Çok büyük bir değişim dönüşümün arifesindeyiz ve sistemi değiştiriyoruz. İnsanlar bu değişimden dolayı biraz tereddüt yaşayabilir ama yeni sistem ülkemiz için çok daha hayırlı olacaktır. Bu neticelerle Allah kaza bela vermezse sayın genel başkanımızın öncülüğünde Bingöl'e çok güzel hizmetlerde sunulacaktır. Bingöl'de elde ettiğimiz başarılar, genel parti seçimlerinde partimize 3-0'ı getirir" diye konuştu.

Seçim öncesi yapılan son toplantıda, evet çıkacağına dair iyi bir kanaate vardıklarını belirten Barakazi, "Allah'a şükür ne teşkilatlar ne de Bingöl halkı bizleri yanıltmadı. Gençler hususunda zayıf olduğumuza dair yanlış bir kanaat var, onu düzeltmek istiyorum. Bu seçimde şunu gördük Bingöl gençliği aslında sağlam bir gençlik o yüzden çok daha fazla ilgiyi ve alakayı hak ediyor. Gençliğe sahip çıkmamız bir kez daha gözlerimizin önüne serildi. Eğer gençlik bu seçimde mesafe koysaydı, kafa bulanıklığı yaşasaydı ciddi bir kaybımız olurdu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven ise teşkilat olarak çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ve başarıya bu sayede ulaştıklarını aktardı.

Var olan sistemi değiştirmenin çok kolay olmadığına dikkat çeken Seven, "Var olan sistemi değiştirmek çok kolay değil, biz var olan sistemi değiştirebilmiş isek demek ki bunu insanlara anlatabilmişizdir. Halka bir güven verildi ki vatandaşlar tercihin evetten yana kullandı. 1 Kasım seçimlere göre Bingöl'de yüzde 13'lük bir artış sağlandı. Yüzde 51 ile Türkiye yeni bir döneme girdi. 2019'dan sonra Türkiye yeni bir yönetim sistemiyle yönetilecek" şeklinde konuştu.

