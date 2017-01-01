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Başkan Hakkarili öğrencileri Düzce'ye de davet etti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Hakkarili öğrencileri İstanbul'da havaalanından bizzat uğurladı. Tek tek bütün öğrencilerle sohbet eden Başkan Mehmet Keleş, Hakkarili öğrenci grubunu bir başka sosyal sorumluluk projesi kapsamında Düzce'ye de davet etti.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Hakkari'de yaptığı incelemeler kapsamında öğrencilerin İstanbul'a olan meraklarına karşılık verdiği sözü unutmadı. Hakkarili çok sayıda öğrenci Düzce Belediyesi'nin misafiri olarak İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. İstanbul gezisinin ardından Hakkari öğrenci grubu Çanakkale'nin tarihi mekanlarını gezdi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, kayyum danışmanı olarak atandığı Hakkari'de yaptığı inceleme gezileri kapsamında öğrencilerle de bir araya gelmişti. Öğrencilerin İstanbul'a olan meraklarını dile getirmeleri üzerine Başkan Keleş, Düzce Belediyesi girişimi ile İstanbul'a bir gezi düzenleyeceğine dair öğrencilere söz vermişti. Başkan Mehmet Keleş verdiği söz üzerine Kültür İşleri Müdürlüğü Hakkari Çukurcalı öğrenciler için İstanbul'a bir gezi düzenledi. Ardından da aynı grup Çanakkale gezisi de yaptı. 3 günlük gezinin ardından öğrenciler Hakkari'ye dönüş yaptı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş öğrenci grubunu Sabiha Gökçen havaalanından uğurladı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Mehmet Keleş, ' Sizleri bir başka program çerçevesinde Düzce'de de ağırlamak isteriz' dedi.

(AY)



17.04.2017 14:13:01 TSI

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