17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağaçlandırmaya minik öğrencilerden katkı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:07
Ağaçlandırmaya minik öğrencilerden katkı
Ağaçlandırmaya minik öğrencilerden katkı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, Çakırlar Mahallesi Muhtarlığı ve Düzce Kültür Anaokulu öğrencileri işbirliği ile ağaçlandırma çalışması yapıldı. Anaokulu öğrencileri 'Bizim Bahçemiz' projesi kapsamında Çakırlar mahalle muhtarlığı bahçesinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.
Minik öğrencilerin çeşitli branşlardaki projelerini çeşitli kurumlarla işbirliği çerçevesinde yapması büyük ilgi çekiyor. Bunun bir örneğini Özel Düzce Kültür Anaokulu öğrencileri gösterdi. Minik öğrenciler 'Montessori Yöntemi' adı verilen ' Kendim Yapmam İçin Bana Yardım Et' sloganı ile ağaçlandırma amaçlı ' Bizim Bahçemiz' projesini Düzce Belediyesi ve Çakırlar muhtarlığı işbirliği ile hayata geçirdi. Anaokulun minik öğrencileri Çakırlar Mahallesi muhtarlığı bahçesinde ağaçlandırma, çimlendirme ve peyzaj çalışmaları yaptı. Yaşadıkları çevreye farkındalıkların arttırılması amacını güden projeden sonra minik öğrenciler Çakırlar Mahallesi kırsalında piknik yaptılar.
(AY)

17.04.2017 14:16:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şengüloğlu, &quot;Millet son sözü söyledi&quot;
YEREL

ŞENGÜLOĞLU, "MİLLET SON SÖZÜ SÖYLEDİ"
Okul müdürleri ile TEOG toplantısı
YEREL

OKUL MÜDÜRLERİ İLE TEOG TOPLANTISI
Başkan Hakkarili öğrencileri Düzce'ye de davet etti
YEREL

BAŞKAN HAKKARİLİ ÖĞRENCİLERİ DÜZCE'YE DE DAVET ETTİ
Yığılca Düzce birincisi oldu
YEREL

YIĞILCA DÜZCE BİRİNCİSİ OLDU
Altyapı çalışmaları şerefiyede devam ediyor
YEREL

ALTYAPI ÇALIŞMALARI ŞEREFİYEDE DEVAM EDİYOR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Düzce'de kayıp gencin cesedi bulundu
YEREL

DÜZCE'DE KAYIP GENCİN CESEDİ BULUNDU
Karşılaştırmalı analiz: Düzce
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: DÜZCE
Bakan Özlü'nün oy kullandığı sandıktan 315 &quot;Evet&quot; oyu çıktı
YEREL

BAKAN ÖZLÜ'NÜN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN 315 "EVET" OYU ÇIKTI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Önce sandığa sonra düğüne gittiler
YEREL

ÖNCE SANDIĞA SONRA DÜĞÜNE GİTTİLER
Başkan Yemenici, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ, OYUNU KULLANDI
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
YEREL

DÜZCE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
Vali Dağlı oyunu kullandı
YEREL

VALİ DAĞLI OYUNU KULLANDI
Bakan Özlü, oyunu Düzce'de kullandı
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, OYUNU DÜZCE'DE KULLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Resmen evrim geçirdiler...