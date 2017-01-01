17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Burucu: "Milletin iradesi istikrar dedi"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:10
Burucu: "Milletin iradesi istikrar dedi"
Burucu: "Milletin iradesi istikrar dedi"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - 16 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum sonuçlarını değerlendiren TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu, "Dün yapılan referandumda milletimiz iradesini istikrardan yana kullandı ve Türkiye yeni bir döneme girdi." dedi.
Referandum sonucunu değerlendiren Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu, güçlü bir Türkiye için gerekli düzenlemenin Anayasamızdan başlanılması gerektiği vurgulayarak, ''Referandumda çıkan "Evet" kararı ile milletimiz geleceğine sahip çıktı ve dış ülkelerin Türkiye'yi karalama politikasına güzel bir yanıt verdi'' dedi.
Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi için milletin sandıkta gereken cevabı verdiğini söyleyen Burucu sözlerini şöyle sürdürdü.
"Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenlerin geçen yıl planlamaya çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olmuştu. Ülkemizi yıpratma girişiminde, bulunmaya devam edenlere gereken cevabı yine milletimizin iradesi verdi.
"Evet" kararı ile hantal devlet yapısından kurtulmaya yönelik büyük bir adım atıldı; ülkeyi yönetmek iki dönemle sınırlandırıldı ve ülke idaresinde çift başlılığa son verildi. Sözü ve kararı gerçek sahibi olan milletimiz halk oylaması ile eline aldı. Bundan sonra her türlü müdahaleye karşı ülkemiz daha güçlü olacaktır. "Evet" kararı ile ülke sorunları karşısında milletin temsilcilerinin elini kolunu bağlayan zincirlerin de kırılacağına inanıyoruz."
Halk oylaması istikrarı işaret etmiştir.
İstikrar ve güveni arttıracak ve gerek yurt dışında gerekse yurt içinde ekonomik göstergeler açısından olumlu bir seyre yol açacağını belirten Burucu, ''İş dünyası olarak beklenti yeni anayasa onayını müteakip hükümetimizin bütün gücünü Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve mali politikalarına vermesi yönündedir.
Bu kapsamda da kısa vadede olumlu havanın içeride ve dışarıda ekonomik göstergelere yansımasını bekliyoruz. Piyasalara olan güvenin yükselmesi ile yatırımların ve istihdamdaki artışın devamı ile ekonomik büyümemizin olumlu yönde gelişmesini bekliyoruz. Anayasa değişikliğinden sonra önü açılan ülkemizde daha fazla üretim ve daha fazla yatırım gerçekleşecektir'' dedi.
(ERZ-Y)

17.04.2017 14:18:06 TSI
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