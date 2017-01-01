YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Esas 67 Burda'dan gönüllü kan bağışı

Esas 67 Burda'dan gönüllü kan bağışı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Kızılay Kan Merkezi tarafından Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kızılay Kan Merkezi tarafından Esas 67 Burda alış veriş ve yaşam merkezi önünde gönüllü kan bağışı etkinliği düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan etkinliğe ziyaretçiler büyük ilgi gösterirken gün boyunca süren etkinlikte 60 ünite kan bağışı toplandı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Kızılay Kan Merkezi Müdürü Ömer Selim Alan, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunan AVM yönetimine teşekkür etti. Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Alan, "Gönüllü kan bağışı toplamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi bizleri oldukça memnun etti. Biliyorsunuz ki kan yapılamayan tek ilaç ve tek üretim yeri insan vücudu o yüzden gönüllü kan bağışçılarına ihtiyacımız var. Kan vermek isteyen vatandaşlarımız kısa bir vakitlerini ayırarak kan merkezimize gelip kan vermelerini rica ediyoruz" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



17.04.2017 14:18:27 TSI

NNNN

