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Enerji verimliliği projeleri imzalandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:14
Enerji verimliliği projeleri imzalandı
Enerji verimliliği projeleri imzalandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında ortaklaşa hazırlanan "Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı" kapsamında başarılı bulunan 10 tane projenin sözleşmeleri imzalandı.
DİKA ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP-BKİ) arasında ortaklaşa hazırlanan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın teknik desteğiyle yapılan "Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin sözleşmeleri imzalandı. DİKA'nın ana hizmet binasında bulunan Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'ın yanı sıra proje sahipleri katıldı.
Genel Sekreter Altındağ, imza töreninde yaptığı konuşmada, TRC3 Bölgesi'nde bulunan sanayi işletmelerinin, enerji verimliliği konusunda hazırladıkları projelerle hem kendilerine hem de ülkemize önemli bir katma değer kazandıracaklarını söyledi. Altındağ, "Ajansımızın GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile işbirliği içerisinde hazırladığı "Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı" kapsamında Ajansımızın faaliyet gösterdiği dört ilde (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) verilecek 3 milyon TL çok önemli bir destektir. Enerjinin dünya çapında çok değerli bir hale geldiği günümüzde, projeleri başarılı bulunan on işletmenin bu destekten yararlanacak olması hem kendileri için, hem Bölgemiz için, hem de ülkemiz için büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeple proje sözleşmelerine imza atmak için burada bulunan şirket yetkililerini tebrik ediyorum" dedi.
GAP Bölgesi'nin tamamını kapsayarak 9 ilde uygulanan Mali Destek Programı'nın toplam bütçesinin 9 milyon TL olduğunu hatırlatan Altındağ, şunları söyledi:
"Ajans'ın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi'ndeki toplam bütçe tutarı 3 milyon TL olup proje başına verilen azami destek tutarı 450 bin TL'dir. Ajans Bölgesi'nden yapılan başvurular arasında on tanesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Projelere yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak olup proje sahiplerinin sağlayacağı eş finansman ile birlikte on projenin toplam bütçesi 3 milyon 242 bin TL'dir."
(MSK-MP-Y)

17.04.2017 14:22:15 TSI
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