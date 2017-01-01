17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı :1 Yaralı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:17
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı :1 Yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı :1 Yaralı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı İlçesi Mollabey mevkinde kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Mollabey Garacallı köyü mevkinde meydana geldi. Mollabey mevkiindeki Garacallı Köy Kavşağında hızını alamayan Reşat.Ö. yönetimindeki 54 KA 334 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kaza sonucu araçta da maddi hasar meydana gelirken, Otomobil sürücü Reşat .Ö yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri inceleme başlatırken, sağlık ekipleri yaralı olan Reşat .Ö 'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Reşat Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(EY-SÖ-Y

17.04.2017 14:25:38 TSI
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