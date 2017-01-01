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Aydın'da hayat normale döndü



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Dün yapılan Anayasa değişikliği oylamasından sonra haftanın ilk iş günü Aydın sokakları normale döndü.

Yaklaşık iki aydan bu yana referandum çalışmalarını sürdüren sisyasi partilerin Aydın merkezdeki etkinlikleri dolayısıyla oldukça hareketli günler yaşayan Aydın sokakları, referandum sonrası normale döndü.

Sandıklarda görevli memurlar düşünülerek referandum sonrası Pazartesi günü okulların tatil edilmesi ile birlikte sokaklar boşaldı. Aydın Atatürk Kent Meydanı ve Sevgi Yolundaki insan kalabalığında gözle görülür bir azalma olurken, Aydın haftanın ilk iş gününde referandum sonrası sessizliğe büründü.

(OD-MB-Y)



17.04.2017 14:31:07 TSI

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