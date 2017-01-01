17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:23
ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:
ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:
- "Değişen rejim değil Türkiye'nin kalkınma ve yükselme hızıdır"

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Anadolu İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, referandum sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, değişenin rejim değil Türkiye'nin kalkınma ve yükselme hızı olduğunu kaydetti.
ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çok önemli bir süreçten geçildiğini belirten Altaç, "Bu vatan bizim evimiz, nasıl yönetileceğine biz karar veririz. Referandumla değişen anayasa maddeleriyle yönetilecek olan bizleriz. Yönetecek olan da bizleriz. Almanya bunun neresinde, Hollanda bu işin neresinde, Belçika, hülasa Avrupa Birliği bu işin neresinde ya diğer etkileyen faktör olmaya çalışan ülkeler bu anayasanın değişen maddeleriyle yönetilecekler mi ki bunun derdine düşmüşlerdi. Onlar tarafından aslında derdine düşülen nedir? Bunu durup düşünmek lazım. Onların dünyasında da bir izdüşümü de yok, değişecek veya değiştirilmek istenen Türkiye'nin kalkınma ve yükselme hızıdır. Değişecek olan Türkiye'nin yaptığı bir çok yeniliğe başka birçok yenilik ekleyip, kaldığı yerden sancağı kaldırıp, müreffeh, çağdaş yaşanılabilir, vatandaşına kıymet veren bir devleti milletinin hizmetine sunma gayretidir" dedi.
"İstiklal harbinde karşımızda kim vardı ise referandum sürecinde belki oyuncular değişik, senaryo biraz tadilat görmüş, ama hadise tam anlamıyla aynı kesimler vardı" diyen Altaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dün üniformalarıyla, tüfeğiyle, süngüsüyle, topuyla, gemisiyle, bayrağıyla burada kim varsa, bugün maşalarıyla birlikte, bu sahada emperyalizmin oyunlarını oynayıp, emperyalizmi bu topraklarda hakim kılmaya çalışanlar yine onlardı. Amaç aynı amaç Türkiye'yi diz çöktürmeye çalışmak, amaç bu toprağın enerjisini sömürmek, amaç bu insanların kafasını kaldırıp, dünyaya bakıp böyle olmaz demelerini engellemek ve etrafındaki mazlum insanların da uyanmasını engellemek ama o durağı çoktan kaçırdılar. Atı alan Üsküdar'ı da geçti. Belçika'yı da, Almanya'yı da, Hollanda'yı da geçti. Türkiye'den çıkan dünya beşten büyüktür sesi korkuları olmuştur. Türkiye'nin etrafındaki Ortadoğu'yu, balkanları, Asya'yı buradan Latin Amerika'ya kadar artçılarını beraberinde getirmiştir. Evet dünya beşten büyüktür. Evet dünyayı beş ülke yönetmeyecektir. Hiçbir zaman da böyle olmayacaktır. Zülüm ile abad olanın ahreti berbat olur demişler. Şimdi şunu söyleyeyim zülüm ile abad olanın sadece ahreti berbat olmaz eğer varsak, sağsak dünyalarının da nasıl berbat olacağını hep birlikte göreceğiz.2
(İHA-MP-Y)

17.04.2017 14:31:29 TSI
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