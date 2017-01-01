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Bu yılın teması 'güven toplumu'



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, bu yıl Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konusunun ele alınacağını söyledi.

Konuyla ilgili olarak, İl Müftülüğünde basın açıklaması yapan Şahin Güven, bu yıl Hz. Peygamber'in bin 446'ncı doğum yıl dönümüne dair kutlamaların, 17 - 24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti. Etkinliklerin devamında, yıl boyunca 'toplumsal güven' konusunun işleneceğini belirten İl Müftüsü Şahin Güven, "İslam barış ve güveni, iman ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa için gelmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (sav) DE 'iman ile emân', 'mümin ile güvenilir olmak' arasında sımsıkı bir bağ kurmuştur. Allah Resulü, güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı, söz ve uygulamalarıyla bizlere göstermiştir. Risaletinden çok önce Muhammed'ül Emin olarak anılan Peygamberimiz, hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli sergilemiştir. Öyle ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi, onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir. İşte bu çerçevede bu haftada, ilimiz ve ilçemizde gerçekleştirilecek etkinliklerle Peygamber Efendimizin örnekliği dikkate alınarak 'güven bilinci'ne vurgu yapılacak ve toplumumuzda güven duygusunun pekişmesine katkı sağlanacaktır" diye konuştu.

Hafta boyunca 234 program yapılacak

İl ve ilçe müftülükleri tarafından hafta boyunca, 102 konferans, 55 ziyaret, 17 gül dağıtımı ve 60 adet etkinlik olmak üzere toplamda 234 program gerçekleştirileceğini ifade eden İl Müftüsü Şahin Güven, bu hafta yapılacak etkinlikleri şöyle sıraladı:

22 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyeler ve STK'ların da katılacağı, Kadir Has Kongre Merkezinde, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman'ın katılacağı program.

İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda, 'Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için düzenlenecek etkinlik.

20 Nisan'da Gültepe Kültür Merkezinde Suriyeli misafirlere yönelik yapılacak program.

İl genelinde Müftülük ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin katılacağı seminerler dizisi.

Lise 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerine 63 bin adet kitap dağıtımı.

17 Nisan'da saat 15.30'da Kapalı Cezaevi'nde, Cezaevi vaizleri tarafından düzenlenecek program.

17 Nisan'da saat 14.00'da Huzurevinde düzenlenecek olan program.

Milli Eğitim Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin gözetiminde okullarda haftanın önemine binaen düzenlenecek olan hutbe, kompozisyon, makale ve şiir yarışmaları.

Konferanslar sonrasında aşure dağıtılması.

(SK)



17.04.2017 14:33:01 TSI

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