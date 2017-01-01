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TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan: "İstikrar ve güven artacak"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:25
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan: "İstikrar ve güven artacak"
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan: "İstikrar ve güven artacak"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Tüm Sanayici ve İşadamlar Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, 'Evet' kararı ile daha güçlü bir Türkiye için ilk adımların atıldığını söyledi.
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan yaptığı açıklamada, referandum sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir ülke olmasını içine sindiremeyenlerin 15 Temmuz darbe girişimi ile milli iradeyi yok etmeye çalışmasına halkın sessiz kalmadığını ve bu girişimi önlediğini hatırlatan Aktan, yıpratma girişiminde bulunmaya devam edenlere gereken cevabın yine milletçe sandıkta verildiğini ifade etti.
Aktan açıklamasına şöyle devam etti; "16 Nisan Pazar günü sandıktan çıkan 'Evet' kararı daha güçlü bir Türkiye için ilk adımlardır. Bu karar ile hantal devlet yapısından kurtulmaya yönelik büyük bir adım atıldı; ülkeyi yönetmek iki dönemle sınırlandırıldı ve ülke idaresinde çift başlılığa son verildi. Sözü ve kararı gerçek sahibi olan milletimiz halk oylaması ile eline aldı. Bundan sonra her türlü müdahaleye karşı ülkemiz daha güçlü olacaktır. Evet kararı ile ülke sorunları karşısında milletin temsilcilerinin elini kolunu bağlayan zincirlerin de kırılacağına inanıyoruz. 'Evet' istikrar ve güveni arttıracak, gerek yurt dışında gerekse yurt içinde ekonomik göstergeler açısından olumlu bir seyre yol açacak. İş dünyası olarak beklentimiz yeni anayasa onayını müteakip hükümetimizin bütün gücünü Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve mali politikalarına vermesi yönündedir. Bu kapsamda da kısa vadede olumlu havanın içeride ve dışarıda ekonomik göstergelere yansımasını bekliyoruz."
(İHA-İP-Y)

17.04.2017 14:33:28 TSI
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