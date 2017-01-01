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Şengüloğlu, "Millet son sözü söyledi"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:27
Şengüloğlu, "Millet son sözü söyledi"
Şengüloğlu, "Millet son sözü söyledi"

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, "İşlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz" dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Başkanı İsa Şengüloğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan Anayasa Referandumunun sonucuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Milletin son sözü söylediğini işaret eden Şengüloğlu, "Bu referandumda da, kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması, referanduma katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesi, ülkemiz adına, önemli kazanımlarımızdandır. Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla; yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'Evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Önümüzde, Uyum Yasaları, AB öncelikli olmak üzere Uluslarası İlişkiler, Kamu Personel Reformu, Seçim ve Siyasi Partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri var" dedi.
"Ekonomi en önemli gündem maddemiz olmalı"
MÜSİAD Başkanı Şengüloğlu ekonominin en önemli gündem maddelerinden olmaya devam edeceğini belirterek "Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Miletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun. MÜSİAD Genel Merkezimiz tarafından Genel Başkanımız Nail Olpak'ın katılımlarıyla, Türkiye'nin geleceğinin oylandığı bu referandumu konuşmak için, 28 Şubat'tan 8 Nisan'a kadar yaklaşık 30 ilimizde 'Gelecek Senin, Sahip Çık' toplantıları gerçekleştirildi. MÜSİAD Düzce Şubesi olarak da MÜSİAD Kdz. Ereğli ve Sakarya şubelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu programlara katılım sağladık. Bu toplantılarda, Anayasa maddelerinin detaylarına veya günlük siyasi tartışmalara girmeden, değişikliğinin anlamını iş dünyasının bakış açısıyla anlatıldı. Geldiğimiz noktada, Türkiye'nin artık belirsizlikle, siyasette vesayetle, toplumda düşmanlıkla, ekonomide gerilemeyle, hukukta adaletsizlikle ve uluslararası kamuoyunda itibarsızlığa neden olan darbelerle, muhtıralarla ve müdahalelerle kaybedecek zamanının olmadığını, köklü çözümlere ihtiyacımız olduğunu hatırlatıldı. Milletimizin kararı bu beklentilerimizi doğruladı" ifadelerinde bulundu.
(AY)

17.04.2017 14:34:27 TSI
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