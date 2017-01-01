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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Turizm Haftası kutlandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:27
Turizm Haftası kutlandı
Turizm Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi.
Bu yıl 41.si düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak Valiliği önünde gerçekleşen törene, Zonguldak Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekai Kasap, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, İl Sağlık Müdürü Bilal Cin, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, daire müdürleri, STK Temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Düzenlenen tören, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekai Kasap tarafından Atatürk Anıtı önünde çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Zonguldak Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap, Turizm haftasının 41. yılını kutladı.
Konuşmaların ardından Ekin ve Nesil Halk Oyunları Derneği tarafından halk oyunları gösterileri sahne aldı.
Etkinliğin ardından program sona erdi.
(SÖ-SÖ-Y)

17.04.2017 14:34:51 TSI
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