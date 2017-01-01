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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Oltu Erdoğan için "evet" dedi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:28
Oltu Erdoğan için "evet" dedi

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - 16 Nisan 2017 kesinleşmemiş Referandum seçim sonuçlarına göre Oltu yüzde 82,2 ile "evet" dedi.
Türkiye genelinin aksine Oltu, Narman ve Olur ilçelerinde "evet" oyları rekor kırdı. Oltu, Olur ve Narman ilçelerinde seçmenlerin çok büyük bir kısmı Referandum değişikliğine "evet" dedi.
Kesinleşmemiş Referandum seçim sonuçlarına göre Oltu'da toplam 120 sandıkta oy kullanıldı. Geçerli 18 bin 485 oydan 15 bin 162'sinin tercihi "evet"ten yana olurken 3 bin 323 seçmen ise oyunu "hayır" yönünde kullandı.
Öte yandan Narman ilçesinde seçmen, geçerli 7 bin 985 oydan 6 bin 625'i "evet", bin 360'ı ise tercihini "hayır"dan yana kullandı. Yüzdelik dilime bakıldığında Narman'da "evet" oyları geçerli oyların yüzde 82,9'unu, "hayır" oyları ise yüzde 17,1'ini aldı.
Bu arada Olur ilçesinde de toplam geçerli 4 bin 182 oydan 3 bin 284'ü "evet" olurken 898'i ise "hayır" olarak çıktı. Yüzdelik dilime göre ise; Olur ilçesinde seçmenin yüzde 78,5'i "evet", yüzde 21,5'i ise "hayır" demiş oldu.
Kuzey ilçeleri diye bilinen Oltu, Olur ve Narman ilçeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını verdikleri rekor oylarla göstermiş oldu.
(DMA-AT-Y)

17.04.2017 14:35:20 TSI
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