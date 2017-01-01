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Adana'da halk oylamasının ardından

- Çelikcan: "Kazanan Türkiye olmuştur. Demokrasi kazanmıştır"

- Barut: "Evet oyu kullananın da hayır oyu kullananın da başımızın üstünde yeri var"

- Menevşe: Yeni dönemde yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın artışına odaklanmalıyız"



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Türk milletinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" diyerek geleceğine sahip çıktığını söyledi.

Çelikcan, halk oylamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, vatandaşların referandumda istikrara, güçlü liderliğe evet dediğini ifade ederek, "Türkiye sivil siyaset eliyle yönetim sisteminin değişmesine karar vermiştir. Kazanan Türkiye olmuştur. Demokrasi kazanmıştır. Referandum oylamasında sandığa giderek oy veren bütün herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin anayasa değişikliği ile referandumu büyük bir olgunluk, huzur ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek yüksek bir katılımla gerçekleştirdiğini belirten Çelikcan, şunları kaydetti:

"Hayata geçirilecek yeni sistemle, yönetim şekli hızlanacak, devletteki çarklar hızlanacak, özel sektör önünü daha rahat görecektir. Burada kazanan milletimiz olmuştur. Türk milleti geleceğine sahip çıkmıştır. Hem yerli hem uluslararası yatırımcılar rahat bir nefes almıştır. Türkiye'nin geleceğine yönelik çok önemli bir sorun güzel sonuçla neticelenmiştir."



"Vatansever milletimize güvendik"

CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut da, dün gerçekleştirilen halkoylaması sonuçlarını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi.

CHP Adana İl Örgütü olarak 5 Ocak'tan bu yana alanlarda çalıştıklarını belirten Barut, diğer siyasi partilerin, demokratik kitle ve sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla Adana'da başarının elde edildiğini kaydetti. Barut, "Bu süreçte içimizdeki Cumhuriyet ve demokrasi sevdasına inandık. Vicdanımızın sesine, emperyalizme karşı boyun eğmeyen, bağımsızlık ve özgürlük için canını feda edebilecek kadar yürekli vatansever milletimize güvendik" dedi.

Adana'da yüzde 58.19 oranında 'Hayır' çıktığına dikkat çeken Barut, "Adana, cumhuriyetten, demokrasiden, özgürlüklerden yana tavrını ortaya koyarak hayırseverliğini gösterdi. Adana'da elde edilen başarının, Türkiye genelindeki sonuçla örtüşüp taçlanması en büyük arzumuzdu. Bu başarı o zaman anlam kazanacaktı" diye konuştu.

CHP olarak hiç kimseyi verdiği oydan, sahip olduğu siyasi görüşten ya da farklı kimliklerinden dolayı ötekileştirmediklerini kaydeden Barut, "Evet oyu kullananın da hayır oyu kullananın da başımızın üstünde yeri var" dedi.



"MHP, süreçte de sonuçta da belirleyici

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, referandum sonucuna ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yönetimini daha etkin kılmayı, devletin, milletin bekasına yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeyi, hükümet etme sisteminde ortaya çıkan hukuksal sorunu çözmeyi amaçlayan anayasa değişikliği, Türk milletinin dün yaptığı tercihle onaylanmıştır" ifadesini kullandı.

Baş, Adana'ya ilişkin değerlendirmesinde de şunları kaydetti:

"Adana özelinde de bu kutlu irade baş tacı edilmiş; tüm teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü başta olmak üzere belediye başkanlarımızla, inanmış tüm kadrolarımızla gece-gündüz demeden çalışmalar yapılmıştır. Partili belediyelerimizin bulunduğu ilçelerde rekor sonuçlar sevindiricidir, takdire şayandır. Bununla birlikte, dünkü seçimde Adana geneli itibarıyla çıkan oranın, son yıllarda yapılan referandum sonuçlarına paralel olması dikkat çekmektedir."

Yusuf Baş, bu değerlendirmesine şöyle açıklık getirdi:

"Nitekim, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007'deki referandumda Türkiye geneli yüzde 69 evet iken, Adana 9 puan aşağıda kalarak yüzde 60'lık bir sonuç vermiştir. Keza, 2010'da yapılan anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda da Türkiye geneli evet sonucu yüzde 57.8 iken, Adana'nın tercihi yüzde 43'de kalmıştır. Bu yönüyle Adana'nın referandumlarda karakteristik bir özelliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Buna rağmen, Adana genelinde çıkan sonuç bir çok açıdan incelemeye değerdir."



"İhracat ve istihdama odaklanmalıyız"

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Türk demokrasisi için bir dönüm noktası niteliğini taşıyan 16 Nisan Anayasa Referandumu'nun tamamlanmasını Türkiye'nin önündeki belirsizliklerin aşılması anlamında önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Referandum sonucunda çıkan kararın kaybedeninin olmadığını, bunun Türk milletinin ortak kararı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve demokrasinin en temeli sayılan sandık sonucuna saygı gösterilmesi düşüncesinde olduklarını ifade eden Menevşe, "Bu anlamda referandum öncesindeki ve sonrasındaki tartışmaları geride bırakmak gerekmektedir. Referandumun sonucuna odaklanılmasından dolayı belirsizlikler yaşayan Türk ekonomisi ve bürokrasinin 17 Nisan tarihinden itibaren yeniden ivme kazanacağını, özel sektörümüzün önünü daha rahat görebileceğinden üretim ve yatırım bakımından oldukça rahatlayacağına inanıyoruz" dedi.

Menevşe, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bürokrasideki ve diğer karar alma makamlarındaki sıkıntıların azalmasını sağlayacağını, bu doğrultuda iş dünyasının beklentilerinin karşılanmasında rahatlama sağlanacağından, yatırım üretim, ihracat ve istihdamın artışına yönelik hedeflerin yakalanmasına da katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Atila Menevşe şunları kaydetti:

"Türk özel sektörü böylelikle 2023 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyebilmesini sağlayacak motivasyona kavuşacak; işsizlik, enflasyon, yatırım, üretim, ihracat konularında önemli bir ivme yakalamış olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iş dünyasının bu hedeflere katkısını en üst boyuta taşıyacak adımların atılmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte ekonominin ana gündem maddesi olarak ele alınmasını ve ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak yapısal reformların hayata geçirilmesini bekliyoruz."



"Milletimizin sağduyusu galip geldi"

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı ise milletin büyük bir olgunluk içinde sandığa giderek geleceğini oyladığını bildirdi. Saygılı, "Tarihi halk oylamasında, milletimiz, bütün renklerimiz ve farklılıklarımızla hep birlikte, sağduyu içerisinde geleceğe, daha iyi bir Türkiye'ye yürümeliyiz mesajını verdi. Bu mesajı iş dünyası, STK'lar, siyaset kurumları ve bilhassa ülkemizin birlik ve beraberliği üzerinde mühendislik yapmaya çalışan dış güçler almalıdır" dedi.

Türkiye için toplumsal dayanışma ve vakit kaybetmeden geleceğe bakma çağrısında bulunan Saygılı, ülkemiz için yeni bir sayfanın açıldığını dile getirdi. Saygılı, "Biz Türkiye'yiz kendi kaderimizi kendimiz tayin ederiz. Bu gün itibariyle her kesim işine daha fazla odaklanmalı, kaybedecek zamanımız yok. Üreten, ihracat yapan bir ülke olmalıyız. İş dünyası, devletimizin başlattığı istihdam seferberliğine ortak olmalı ve işsizliği ortadan kaldırmalı'' şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



17.04.2017 14:42:00 TSI

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