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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Akçakale'de yüzde 95.22 sevinci

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:41
Akçakale'de yüzde 95.22 sevinci
Akçakale'de yüzde 95.22 sevinci
- Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan: "Akçakale halkı önce vatan ve millet dedi"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde referandumda yüzde 95.22'lik evet oyunun çıkmasının ardından Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, vatandaşlara teşekkür etti.
Referandum sonrası evet oylarının yüzde 95.22'lik payını alarak Şanlıurfa'da ilçeler arasında 2'nci olan Akçakale Belediyesinde bayram havası yaşanıyor. Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, Akçakale halkının reisine bağlı olduğunu, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de iradesine sahip çıktığını belirtti. Ayhan Açıklamasında, "Güzel bir propaganda döneminin ardından yine sağduyulu, sakin ve Akçakale halkına yakışan bir seçim günü geçirdik. Vatandaşlarımız çağrımıza uyarak sandık başına giderek vatandaşlık haklarını kullandılar. Oylarını da kullanırken, önce vatan ve millet dediler. Çok mutlu ve gururluyuz" dedi.
Sadece Akçakale değil, şehir dışında yaşayan Akçakaleli hemşerilerine kadar ulaşarak, evet oylarının Türkiye genelinde de tırmanışı için büyük çaba harcayan Başkan Ayhan, "Yüzde 95.22 ile göğsümüzü kabartan Akçakale halkıma teşekkürlerimi sunuyorum. Vatansızlığın ne demek olduğunu birlikte yaşadıkları Suriye halkından dolayı en yakından bilen Akçakaleli oyunu verirken hiç tereddüt etmedi" diye konuştu. Ayhan, Akçakale'de 175 sandıkta oy kullanıldığını, genel seçmen sayısının 46 bin 876 olduğunu, 43 bin 5 seçmenin sandık başına gittiğini belirterek, "40 bin 896 evet oyu ile yüzde 95.22'lik oranı yakaladık. Ben bütün halkımıza tek tek teşekkür ediyorum. Akçakale üzerine döşen görevi yapmıştır" ifadelerini kullandı. Ayhan, referandum öncesi kentte girmedik sokak bırakmadıklarını, ayağı yere basan açıklamalarla referandumda neden evet denilmesi gerektiğini Akçakale halkına en iyi şekilde anlattıklarını vurgulayarak, "Şükürler olsun ki böyle bir sonuçla oylarımız gibi anlımız da ak oldu. Tüm ekibimize, meclis üyelerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Ak oyları ile gurur duydukları ifade eden Ayhan, Akçakale halkının en kısa sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilçelerinde konuk etmek istediklerini de sözlerine ekledi.
(BB-SD-Y)

17.04.2017 14:49:11 TSI
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