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MESKİ'den yatırım hamlesi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:43
MESKİ'den yatırım hamlesi
MESKİ'den yatırım hamlesi
- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz:
- "Son 3 yılda bin 550 kilometre altyapı çalışması gerçekleştirdik"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin genelinde yapılan rehabilitasyon, kapasite artırımı ve yeni atıksu arıtma tesisleri ile ilgili çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü, hizmete açtıkları atıksu arıtma tesisleri ile denizi ve doğayı koruduklarını söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), ilçelerde başlattığı yatırım hamlesine devam ediyor. MESKİ'den yapılan açıklamada, 30 Mart 2014'te gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası yürürlüğe giren Bütünşehir Yasası kapsamında sorumluluk sahasının genişlemesiyle birlikte 13 ilçede büyük yatırımların gerçekleştirildiği bildirildi.
Her geçen gün büyüyen ve nüfusu artan Mersin'in altyapısını, zamana ve ihtiyaca göre yeniden yapılandıran MESKİ, artan su talebine cevap vermek için yeni içmesuyu hatları döşeyerek eski hatları yenilerken, kente sağlıklı ve nitelikli su temin ediyor. Mersin il sınırları içerisindeki tüm vatandaşlara kent merkezi, ilçe ve kırsal ayrımı yapmaksızın hizmet ulaştıran kurum, özellikle altyapıda geleceği esas alarak yatırımlar yapıyor.
Kanalizasyon hattı, yağmur suyu şebeke hattı, içmesuyu şebeke hattı, kolektör hattı, depo yapımları, sondaj kuyu çalışmaları, drenaj çalışmaları ve yeni tesisleri ile Mersinlilere hizmeti ulaştırmak için tüm ilçelerde çalışmalar yürüten MESKİ, vatandaşların da takdirini topluyor.
"Son üç yılda bin 550 kilometre altyapı çalışması gerçekleştirdik"
Yasayla birlikte Mersin'in 13 ilçesinin tamamından sorumlu hale geldiklerini hatırlatan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Yasa öncesi 4 merkez ilçeyle sınırlı olan görev sahamız, yeni yasayla birlikte Mersin'in tamamını kapsar hale geldi. Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla Tarsus, Çamlıyayla, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla ilçelerimiz şantiyeye döndü. Göreve geldiğimiz 30 Mart 2014 tarihinden 31 Aralık 2016 tarihine kadar tüm ilçelerimizde altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Bu kapsamda tüm ilçelerimizde son üç yılda yaklaşık 1 milyon 56 bin 960 metre içmesuyu,
460 bin 536 metre kanalizasyon hattı ve 37 bin 413 metre yağmursuyu drenaj hattını hizmete sunduk" dedi.
Mersin genelinde yapılan rehabilitasyon, kapasite artırımı ve yeni atıksu arıtma tesisleri ile ilgili çalışmaların da büyük bir hızla sürdüğünü belirten Başkan Kocamaz, hizmete açtıkları atıksu arıtma tesisleri ile denizi ve doğayı koruduklarının altını çizdi.
MESKİ bünyesindeki araç sayısını 96'dan 488'e yükselterek vatandaşlara çok daha hızlı ve kaliteli hizmet verdiklerini belirten Kocamaz, Mersin'in hayati sorunlarından birisi olan altyapı sorununu çözmek için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini, ilçelerdeki içmesuyu hatlarını iyileştirme, rehabilite etme çalışmalarının devam ettiğini, 2017 yılında tüm ilçelerde altyapı hizmetlerinin kesintisiz süreceğini kaydetti.
"Kentimize 20 adet su deposu"
Su sorununu ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını ifade eden Kocamaz, "Mersin'in hayati sorunlarından birisi olan altyapı sorununu çözmek için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Anamur'a 3, Bozyazı'ya 1, Gülnar'a 4, Mut'a 1, Erdemli'ye 4, Tarsus'a 3 ve merkez ilçelerimize 4 adet olmak üzere toplam 20 adet su deposu yaparak, halkımızın hizmetine sunduk" diye konuştu.
"Yeni kaynaklar keşfediyoruz"
İçme sularının kapasitesini arttırmak için yeni sondaj kuyuları açtıklarını belirten Başkan Kocamaz, vatandaşları susuz bırakmamak için Mersin genelinde 73 adet içmesuyu amaçlı sondaj kuyusu açtıklarını, 50 sondaj kuyusundan olumlu sonuç alarak vatandaşlara su temini sağladıklarını kaydetti. Kocamaz, "Yatırım faaliyetlerimizi sürdürerek, 13 ilçemizin tamamında Mersin'imizin her bölgesini şantiyeye dönüştürmüş durumdayız. Amacımız vatandaşlarımıza sağlıklı, temiz, içilebilir ve sürekli içmesuyu sağlamak. İkinci amacımız ise abonelerimizin kullandıkları atıksuları arıtarak, tabiata sağlıklı bir şekilde geri bırakılmasını sağlamak. Kaliteli hizmet anlayışı içerisinde faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu nedenle hemşehrilerimize hak ettikleri içmesuyu ve altyapı hizmetlerini sunmak için özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
(HSK-Y)

17.04.2017 14:50:54 TSI
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