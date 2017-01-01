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MUSKİ'den Bodrum'da içme suyu hattı çalışması

- MUSKİ ekiplerince Bodrum Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi üzerinde yeni içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Muğla genelinde içme suyu hat yapım çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Bodrum ilçesinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi üzerindeki bölgenin içme suyu problemini çözdü. Özellikle yaz aylarında artan nüfus ve su tüketimiyle birlikte bölgede yaşanan su sıkıntısının çözümü için harekete geçen MUSKİ ekipleri, içme suyu hattı bulunmayan bölgeye yeni içme suyu hattı çekti.

Bölgenin içme suyu sıkıntısını gidermek için MUSKİ ekipleri tarafından başlatılan hat çalışması, yaklaşık 3 günlük yoğun çalışmanın ardından tamamladı. Çalışmaların ardından bölgeye yeni bir içme suyu hattı çekilerek, bölgenin bundan sonraki süreçte su sıkıntısı yaşamasının önüne geçildi.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Bodrum ilçesinde turizm sezonu başlamadan önce su sıkıntısı çeken bölgelerin sorunlarını bitirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ülgen, " Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde hız kesmeden devam ettiğimiz içme suyu çalışmalarına Bodrum ilçemizde de devam ediyoruz. Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi üzerinde bulunan bölge uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı çekiyordu. Ayrıca bölgenin yaz aylarında artan nüfusu ve turist sayısıyla birlikte su sıkıntısı daha da katlanıyordu. Bu nedenle plan ve programlarımız dahilinde MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak bölgeye yeni içme suyu hattı çektik. Bundan sonraki süreçte bölgenin su sıkıntısı yaşamasının önüne geçtik. Ayrıca bölge halkının sorunsuz bir turizm sezonu geçirmesi ve ihtiyaçlarına uzun süre cevap verebilecek bir çözüm ürettik" diyerek sözlerini tamamladı.

(BT)



17.04.2017 14:54:23 TSI

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