17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Köşker, referandumu değerlendirdi:

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:46
Başkan Köşker, referandumu değerlendirdi:
Başkan Köşker, referandumu değerlendirdi:
- "Halkın iradesinin tecelli ettiği bir ortam oldu"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, evet kararı ile sonuçlanan anayasa referandumunu değerlendirdi.
Türkiye'de yapılan ve resmi olmayan sonuçlara yüzde 51,4 evet oyu çıkan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu sonrasında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker değerlendirmede bulundu. Gebze Belediyesi başkanlık makamında durum değerlendirmesi yapan Köşker, "Bir güneş doğacak ve bu güneş sadece Türkiye'yi değil Dünyayı ısıtacak, dünyaya ışık tutacak. Dünya insanların özlediği, hasret kaldığı ışığa sahip olacak diyorduk. Bugün demokrasi adına bir gerçekleşme oldu" dedi.
"16 Nisan'da da bütün vatandaşlarımız sandık başına gitti"
50 gün önce başlayan bir maratonun güzel tamamlandığını söyleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Gebzemizde Kocaelimizde hiçbir olay olmadan, sakin, dostluk çerçevesinde arkadaşlık çerçevesinde, oldun bir siyasete yakışan bir tarzla gerçekleşti. Bütün teşkilatlarımız çalışmalarını yaptı, bizde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 16 Nisan'da da bütün vatandaşlarımız sandık başına gitti. Sabah beş itibariyle biz sandıkları dolaşırken, sandıklarda görev alan arkadaşlarımıza ziyaret yaptığımızda gayet güzel bir hava vardı, heyecan vardı, coşkulu bir istek arzu vardı. Saat sekizde oy atma işlemi başladığı andan itibaren de yapmış olduğumuz ziyaretler neticesinde de yüksek bir katılım vardı. Sabahın erken saatlerinde heyecan vardı. Bunu biraz da avantajı tek pusula oluşuydu. Dün havada çok güzeldi, muhtemelen insanlar oy attıktan sonra piknik yaparak bir gün geçirdiler" şeklinde konuştu.
"Kardeşliğin, barışın sağlandığı bir ortam oldu"
Seçimin güzel bir atmosferle başladığını belirten Köşker, "Akşama kadar da sakin geçti. Sandıklar açılmaya başlandığında sonuçların açıklanması çok uzun sürmedi. Saat 7, 7 buçuk gibi net sonuçlar ortaya çıktı. Kesinleşmeyen sonuçlara göre Türkiye bugün 51,4 evet ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması ile kabul etmiş oldu ve yeni bir tarih başlamış oldu. Her zaman şunu ifade ettim, bir güneş doğacak ve bu güneş sadece Türkiye'yi değil Dünyayı ısıtacak, dünyaya ışık tutacak. Dünyada insanların özlediği hasret kaldığı ışığa sahip olacak. Bugün demokrasi adına bir gerçekleşme oldu. Artık halkın iradesinin tecelli ettiği, halk iradesi uygulandığı ve bundan sonra da artık uzlaşının gerçekleştirdiği, kardeşliğin barışın sağlandığı bir ortam oldu" ifadelerini kullandı.
"Bunun kadar demokratik bir ortamın sağlanması mümkün değil"
Vatandaşın vermiş olduğu karara saygı duyduklarını belirten Köşker, "Dünkü sonuç itibariyle teşkilatlarımız olarak öyle hırçın bir kutlama yapmadık ve doğal süreçte vatandaşın vermiş olduğu karara saygı duyduk. İnsanlarda saygı duymalı. Bu halkın verdiği bir iradeyse halktan korkmamız gerekir.2019'da yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı yürütmeye sahip olmuş olacak ve dolayısıyla kendi ekibini kuracak ve beş yıl boyunca gen soru uygulaması olmadan, güven oylaması olmadan inşallah 5 yıl boyunca hükümet görevini yerine getirmiş olacak. Beş yıl sonra halk beğenirse bir beş yıl daha devam edecek. Beğenmezse halk iradesi sandığa yansıyacak ve sandıkta beğendiği bir kişiye görev vermiş olacak. Bunun kadar demokratik bir ortamın sağlanması mümkün değil. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yaklaştığı bir dönemde yüksek bir katılımla gerçekleşen oy oranı ile halkımız destekledi" dedi.
(KK-GY-Y)

17.04.2017 14:55:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
41 ülkeden 1000 çocuk Kocaeli'de buluşacak
YEREL

41 ÜLKEDEN 1000 ÇOCUK KOCAELİ'DE BULUŞACAK
&quot;Dünyanın çocukları&quot; Kocaelilere misafir olacak
YEREL

"DÜNYANIN ÇOCUKLARI" KOCAELİLERE MİSAFİR OLACAK
Darıca güçlü Türkiye'ye evet dedi
YEREL

DARICA GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE EVET DEDİ
İzmit gençliğine yeni gençlik merkezleri
YEREL

İZMİT GENÇLİĞİNE YENİ GENÇLİK MERKEZLERİ
Pembe Köşk gösterişli günlerine geri dönüyor
YEREL

PEMBE KÖŞK GÖSTERİŞLİ GÜNLERİNE GERİ DÖNÜYOR
İş gücü istatistikleri
YEREL

İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ
İzmit'teki parklarda bakım onarım çalışmaları yapıldı
YEREL

İZMİT'TEKİ PARKLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILDI
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT
İzmit Belediyesi asansörleri kontrol ediyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ ASANSÖRLERİ KONTROL EDİYOR
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Karşılaştırmalı analiz: Kocaeli
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: KOCAELİ
Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Kandıra'da iş yeri yangını
YEREL

KANDIRA'DA İŞ YERİ YANGINI
85 yaşındaki emekli öğretmen sandık başına koştu
YEREL

85 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN SANDIK BAŞINA KOŞTU
Başkan Doğan oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN OYUNU KULLANDI
Başkan Karabacak oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN KARABACAK OYUNU KULLANDI
Başkan Köşker oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER OYUNU KULLANDI
Oy kullanmaya protez bacaklarıyla geldi
YEREL

OY KULLANMAYA PROTEZ BACAKLARIYLA GELDİ
İzmit'te alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL

İZMİT'TE ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İzmit'te parklara zarar veriliyor
YEREL

İZMİT'TE PARKLARA ZARAR VERİLİYOR
Başkan Karaosmanoğlu oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU OYUNU KULLANDI
Başkan Doğan engelli vatandaşlarla bir araya geliyor
YEREL

BAŞKAN DOĞAN ENGELLİ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİYOR
Edeb-i Hayat Okumaları tiyatro oyunu oldu
YEREL

EDEB-İ HAYAT OKUMALARI TİYATRO OYUNU OLDU
Bakan Işık oyunu Kocaeli'de kullandı
YEREL

BAKAN IŞIK OYUNU KOCAELİ'DE KULLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

RESMEN EVRİM GEÇİRDİLER...

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Paskalya pozu sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...