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İl Müftüsü Sula'dan Vali Azizoğlu'na ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Beraberinde, Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Şube Müdürü Zafer Büyük ile birlikte Vali Azizoğlu'nu ziyaret eden İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, peygamber Efendimizin doğum yıldönümü ile ilgili yapacakları programlar hakkında bilgi verdi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dünya insanlığının Hz. Muhammed 'in güzel ahlakına bugün her zamankinden daha çok muhtaç olduğunu ifade etti.

Vali Azizoğlu, "Yüce Peygamberimiz, insanların iyi ile kötüyü ayırt edemez duruma geldiği bir dönemde, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bugün, O'nun doğumunun sene-i devriyesinde, bu kutlu günde, karanlıklarımızın yeniden aydınlanmasını, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur ikliminin hakim olmasını diliyorum" dedi.

(ERZ-AT-Y)



17.04.2017 15:00:27 TSI

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