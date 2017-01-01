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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Başkan Çerçi vatandaşlara kentsel dönüşümü anlatıyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:52
Başkan Çerçi vatandaşlara kentsel dönüşümü anlatıyor
Başkan Çerçi vatandaşlara kentsel dönüşümü anlatıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantılarla hak sahiplerine 4 mahallede yapılacak kentsel dönüşüm projesini anlatıyor.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin Laleli, Mesir, Mutlu ve Lalapaşa Mahallesi'nde hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesini vatandaşlara anlatıyor. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde yapılan toplantılarda hak sahiplerinin sorularını yanıtlayan Başkan Çerçi, projenin önemini aktarıyor. Bu tür toplantıların hak sahipleri adına oldukça önemli olduğunu kaydeden Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Laleli-Mesir, Mutlu ve Lalapaşa Mahallesi'nde hayata geçireceği Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden birini vatandaşlarımıza anlatıyor, hak sahiplerimiz ile buluşuyoruz. Halkımız belediyeye gelmek zorunda kalmadan kentsel dönüşüm ile ilgili bütün bilgileri burada başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve teknik personelimiz tarafından öğrenme imkanı buluyor. Hiç kimse merak etmesin hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden projemizi hayata geçireceğiz" dedi.
(AY-Y)

17.04.2017 15:01:06 TSI
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