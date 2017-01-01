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Öğretmenevi Kavşak Projesi 30 Nisan'da başlıyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:53
Öğretmenevi Kavşak Projesi 30 Nisan'da başlıyor
Öğretmenevi Kavşak Projesi 30 Nisan'da başlıyor
- Trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar açıklandı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin kentin trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçireceği Öğretmenevi Kavşak ve Çevre Düzenlemesi Projesine başlanılıyor. 30 Nisan 2017 tarihi itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca yapımına başlanacak olan projenin çalışmaları esnasında trafiğe kapatılacak yollar açıklandı.
Kentin trafiğinin rahatlatılması adına önemli kavşak projelerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Manisalılara müjdesi verilen Öğretmenevi Kavşak ve Çevre Düzenlemesi Projesine başlıyor. Dev proje için çalışmalara 30 Nisan 2017 tarihi itibariyle başlanılacak. Projenin yapımı esnasında öğretmenevi kavşağı trafiğe kapatılacağı için geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen UKOME Genel Kurulunda alternatif güzergahlar belirlenmişti. Bu kapsamda inşaat çalışmaları süresince araç trafiğine kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlarla ilgili açıklama yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği ve Manisa trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Öğretmenevi Kavşak ve Çevre Düzenlemesi Projesine 30 Nisan tarihi itibariyle başlayacak. Bu nedenle 30 Nisan itibariyle, Mimar Sinan Bulvarından İzmir istikametinden ve Akhisar İstikametinden Öğretmenevi yönüne her iki yönden dönüş, öğretmenevi önü ve Galericiler Sitesi TCDD hemzemin geçit, 1713 Sokak Gar Kavşağından itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergahlar vatandaşlarımızca kullanılamayacaktır" ifadelerini kullandı.
Alternatif güzergahlar ise şu şekilde
UKOME Genel Kurulunun belirlediği alternatif güzergahlarını da açıklayan Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Kapatılan bölgelerin araç trafiğinin, 1527 Sokak, Halil Erdoğan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Gar kavşağından Atatürk Bulvarının Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği nokta, Avni Gemicioğlu Caddesi, Kenzi Caddesi, Mimar Sinan Bulvarına çıkış şeklinde sirkülasyonun sağlanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Avni Gemicioğlu Caddesinin, Cumhuriyet Caddesi kavşağı ile 714 Sokak Kavşağı arası araç trafiğine tek yön olup, köprülü kavşak inşaatı bitimine kadar bu bölüm geçici olarak çift yön olarak araç trafiğine açılacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımıza verecek olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımız için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" dedi.
(ÖND-Y)

17.04.2017 15:01:28 TSI
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