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Elazığ'ın yatırım fırsatları yurt dışında anlatıldı



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) tarafından kentin yatırım fırsatları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki iş adamlarına anlatıldı.

Elazığ TSO tarafından yatırım fırsatları, Cazibe Merkezleri Programı ve kentte uygulanan diğer devlet desteklerinin tanıtımı amacıyla AB ülkelerinde başlatılan tanıtım ve bilgilendirme toplantıları sona erdi. Almanya, Hollanda ve Fransa'da gerçekleşen toplantıların iş adamları tarafından yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Bir hafta süren bilgilendirme ve tanıtım toplantıları kapsamında çok sayıda iş adamı ile bir araya geldiklerini belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ Valiliğinin destekleri ile Elazığ TSO tarafından AB'nin çok önemli, Türklerin çok yoğun olduğu Hollanda, Almanya ve Fransa'da, 11 kişilik bir heyetle bir hafta süren çok yoğun bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Program kapsamında Hollanda'da Elazığlı gurbetçilerin en yoğun olduğu kent olan Den Haag şehrinde iki önemli toplantı yaptıklarını aktaran Alan, "Almanya'nın en önemli ticaret merkezi olan ve konum itibarı ile de yine çok sayıda kente daha kolay ulaşım imkanı olan Frankfurt kentinde yine iki ayrı toplantı ile iş adamları ile bir araya gelindi. Fransa'nın başkenti Paris'te firma ziyaretleri ve gurup toplantıları ile Elazığ'a yatırım fırsatları, Cazibe Merkezleri Programı ve ilde uygulanan diğer devlet destekleri tanıtıldı Bir hafta süren program kapsamında iletişim bilgileri alınan iş adamı sayısı yaklaşık 170'dir. Bu iş adamları başta olmak üzere kurulan iletişim ağı ile AB ülkelerindeki çok sayıda iş adamına Cazibe Merkezleri Programının ikinci teklif çağrısı ve gelişmelerle ilgili olarak sürekli bilgi paylaşımı yapılacak ve onlardan gelecek soru, taleplere ivedi olarak cevap verilecektir" diyerek bilgilendirdi.

(CK-HİV-Y)



17.04.2017 15:11:56 TSI

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