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Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:07
Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği
Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği

(Fotoğraflı)

Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Tokat'ta mesleki ve teknik eğitimi daha nitelikli hale getirmek için hazırlanan işbirliği protokolü, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle imzalandı.
Tokat Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Tokat Madeni Sanatkarları Odası Başkanı Fehmi Çankaya ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Tokat Şube Başkanı olan Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şaban Ceylan tarafından imzalanan protokol ile sanayi sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında mesleki ve teknik eğitim gören öğrenciler, sanayi sektöründe hizmet veren firmalar tarafından uygulamalı eğitime de tabi tutulacak.
Tokat Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı sanayileşmenin temelinde nitelikli insan olduğunu belirterek; "Ne kadar nitelikli insanımızı yetiştirebilirsek, üreten sanayisi olan bir ülke olacağız, daha büyüyen bir ülke olacağız. Bizim mesleki eğitimden ülke olarak çok büyük beklentilerimiz var. Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımız, Hükumetimiz de aynı şekilde mesleki eğitime bu yaptığı düzenlemelerle sağladığı katkıyı çok net olarak ortaya koydu. Bundan sonra daha çok uygulayıcılara iş düşüyor. Biz eğitimcilere, eğitim yöneticilerine, sektördeki değerli paydaşlarımıza, katalizör görevi gören oda başkanlarımıza çok büyük bir görev düşüyor. Bunu gençlerimize, çocuklarımıza toplumumuza doğru anlatmamız sektörle bu bütünleşmeyi birliğini sağlamamız gerekiyor" dedi.
Tokat Madeni Sanatkarları Odası Başkanı Fehmi Çankaya ise sanayi sektöründe ara eleman ihtiyacının olduğuna dikkat çekerek; "Bu protokol ara eleman için bir fırsat. Okul sanayici iş birliği konusunda da bir gelişme. Biz aynı protokolü üniversite ile de yaptık. Bu tarz protokoller bizleri mutlu ediyor. Sanayi sitesi olarak benzer çalışmalara destek vermeye hazırız" dedi.
(DEE-UY-Y-)

17.04.2017 15:14:22 TSI
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