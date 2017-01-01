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Bulmacayı çözdüler, Başkanla kahvaltı ettiler



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Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan ve okullara dağıtılan şifreli bulmacayı çözen çocuklar Başkan Kafaoğlu ile kahvaltıda buluştu.

Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan ve ilçedeki tüm okullara dağıtılan Altıeylül Çocuk Dergisindeki şifreli bulmacayı çözen çocuklar Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile kahvaltıda bir araya geldi. Dergide yer alan şifreli bulmacada çizgi film kahramanı Tostoroman'ı bilen öğrenciler aileleriyle birlikte kahvaltıya katıldılar. Kahvaltı programında bir konuşma yapan Başkan Kafaoğlu "Çocuklarımız için ne yapsak az. Cumhuriyetimiz çocuklarımıza emanet. Onlar gelecekte doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, belediye başkanları, milletvekilleri olacaklar. Bizde bu sıralardan geçtik. Ben Gökçeyazı'da okudum ve gaz lambası altında çalışırdım. Şu anda eğitimde, sağlıkta, ulaşımda çok ciddi mesafeler alındı. Henüz yeterli değil, daha gideceğimiz çok yol var. Gençlerimize öz güven geldi, okuyan ve üreten bir Türkiye var. Sayın Valimizin başlattığı 'Okuyan Balıkesir, Üreten Balıkesir' sloganı ile Bengi Projesi başlatıldı ve okullarda kitap okuyoruz" dedi.

Altıeylül Belediyesinin öğrencilerin her zamanın yanında olduğunu söyleyen Kafaoğlu, "Altıeylül Belediyesi olarak öğrencilerimize ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Belediye olarak en fazla projeyi Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptık. Eğitime yapılan yatırımın karşılığı her zaman var. Okula gitmeyen öğrencilerin okula dönmesini de sağladık. Altıeylül Çocuk Dergisi çıkardık ve sizlere dağıttık, ikinci sayısı da çıkacak. Sizler dergide yer alan bulmacanın sorusunu çözdünüz ve bir araya geldik. Hedefimiz daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Balıkesir, daha güzel bir Altıeylül" dedi.

Öğrenciler Başkan Kafaoğlu ile birlikte sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi.

(TS-



17.04.2017 15:22:12 TSI

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