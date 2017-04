YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Merkezefendi 3. Bahar yürüyüşü

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi'nin bu yıl 3.cüsünü düzenlediği 'Merkezefendi Bahar Yürüyüşü' heyecanı başladı.

Merkezefendi Belediyesi'nin obeziteyle mücadele çerçevesinde ilkini 2015 yılında gerçekleştirdiği bahar yürüyüşünün bu sene üçüncüsü düzenleniyor. Yenişehir yürüyüş yolunda düzenlenecek olan bahar yürüyüşü, Pazar günü saat 13.00 itibariyle başlayacak. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve tüm dünyada coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılacak olan 'Merkezefendi Bahar Yürüyüşü'nde on binler, sağlık için yürüyecek.

Yürüyüşte çocuklara Merkezefendi Belediyesi tarafından binlerce uçurtma dağıtılırken, katılımcılara ikramlarda bulunulacak. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün sonunda on binleri, ünlü müzik yapımcısı Ozan Çolakoğlu karşılayacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz 'Merkezefendi Bahar Yürüyüşü için oldukça heyecanlıyız. Yenişehir yürüyüş yolunda bu yılda on binlerce Denizlili hemşerimizle sağlıklı bir yaşam için yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki bahar yürüyüşümüze tüm vatandaşlarımızı Yenişehir yürüyüş yoluna bekliyoruz. Saat 13.00'de startı vereceğiz" dedi.

