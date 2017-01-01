17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Merkezefendi 3. Bahar yürüyüşü

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:16
Merkezefendi 3. Bahar yürüyüşü
Merkezefendi 3. Bahar yürüyüşü

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi'nin bu yıl 3.cüsünü düzenlediği 'Merkezefendi Bahar Yürüyüşü' heyecanı başladı.
Merkezefendi Belediyesi'nin obeziteyle mücadele çerçevesinde ilkini 2015 yılında gerçekleştirdiği bahar yürüyüşünün bu sene üçüncüsü düzenleniyor. Yenişehir yürüyüş yolunda düzenlenecek olan bahar yürüyüşü, Pazar günü saat 13.00 itibariyle başlayacak. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve tüm dünyada coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılacak olan 'Merkezefendi Bahar Yürüyüşü'nde on binler, sağlık için yürüyecek.
Yürüyüşte çocuklara Merkezefendi Belediyesi tarafından binlerce uçurtma dağıtılırken, katılımcılara ikramlarda bulunulacak. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün sonunda on binleri, ünlü müzik yapımcısı Ozan Çolakoğlu karşılayacak.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz 'Merkezefendi Bahar Yürüyüşü için oldukça heyecanlıyız. Yenişehir yürüyüş yolunda bu yılda on binlerce Denizlili hemşerimizle sağlıklı bir yaşam için yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki bahar yürüyüşümüze tüm vatandaşlarımızı Yenişehir yürüyüş yoluna bekliyoruz. Saat 13.00'de startı vereceğiz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

17.04.2017 15:24:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Denizli'de yol kenarında kadın cesedi bulundu
YEREL

DENİZLİ'DE YOL KENARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU
Denizli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ekonomi Bakanı Zeybekci:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ:
Ekonomi Bakanı Zeybekci: &quot;(Anayasa değişikliği halk oylaması) Bundan sonra Türkiye'de bir daha bu ülkeye her türlü tuzağın kurulmasına aracı olan, onun en önemli enstrümanı olan koalisyon hastalığı artık Türk siyasetinden Allah'ın izni ile silinmiştir ve milletimizin ferasetiyle ve dirayetiyle silinmiştir.&quot;
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI) BUNDAN SONRA TÜRKİYE'DE BİR DAHA BU ÜLKEYE HER TÜRLÜ TUZAĞIN KURULMASINA ARACI OLAN, ONUN EN ÖNEMLİ ENSTRÜMANI OLAN KOALİSYON HASTALIĞI ARTIK TÜRK SİYASETİNDEN ALLAH'IN İZNİ İLE SİLİNMİŞTİR VE MİLLETİMİZİN FERASETİYLE VE DİRAYETİYLE SİLİNMİŞTİR."
Karşılaştırmalı analiz: Denizli
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: DENİZLİ
Denizli'de trafik kazaları: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZALARI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren yaşlı kadın öldü
YEREL

OY KULLANDIKTAN SONRA KALP KRİZİ GEÇİREN YAŞLI KADIN ÖLDÜ

Oy pusulası fotoğrafı tartışması: 2 yaralı
YEREL

OY PUSULASI FOTOĞRAFI TARTIŞMASI: 2 YARALI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Denizli'deki cinayet
YEREL

DENİZLİ'DEKİ CİNAYET
Başkan Osman Zolan oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN OSMAN ZOLAN OYUNU KULLANDI
Bakan Zeybekci oyunu kullandı
YEREL

BAKAN ZEYBEKCİ OYUNU KULLANDI
Denizli'de cinayet: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE CİNAYET: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

RESMEN EVRİM GEÇİRDİLER...

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Paskalya pozu sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...