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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Seyitgazi Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:16
Seyitgazi Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
Seyitgazi Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi, vatandaşlarına daha çok ve hızlı hizmet etmek için son olarak ADR'li yakıt tankeri satın alarak filosunu genişletti.
Yeni alınan yakıt tankerini inceleyerek vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "Belediye petrol işletmemizin ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşlarımıza daha iyi ve hızlı hizmet verebilmesi adına sıfır kilometre ADR'li (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) yakıt tankerini filomuza dahil ettik. Aracımız tüm mahallelerimize giderek çiftçilerimizin akaryakıt ihtiyaçlarını yerinde karşılayacak. Araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
(MEB-MET-Y)

17.04.2017 15:24:45 TSI
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