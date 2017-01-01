YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Veziroğlu Sosyal Tesisinde sona gelindi

Veziroğlu Sosyal Tesisinde sona gelindi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesislerinde kaba inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesislerinde çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 8 ay önce temelleri atılan Sosyal Tesiste kaba inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Geçtiğimiz Ağustos ayında temellerini attığımız Veziroğlu Sosyal Tesislerinde yapılan çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kaba inşaat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu projemizde çalışan ekipler çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyorlar. İçe tefrişatı ile çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Manisa'nın en güzel projelerinden biri olacak olan Veziroğlu Sosyal Tesislerinin açılışı yapıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

(AY-Y)



17.04.2017 15:27:26 TSI

NNNN

