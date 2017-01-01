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Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ilk kez kapılarını halka açtı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:19
Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ilk kez kapılarını halka açtı
Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ilk kez kapılarını halka açtı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - "Hüsn-i Hat Yansımaları ile Kırk Hadis-i Şerif" konulu "Hatt-ı Murat Kat'ı Sanatı 6'ncı Deri Hat Eserleri" sergisi, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlere kapılarını açtı.
Murat Ateş'in eserlerinden oluşan sergiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Aybar, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Sanatçı Murat Ateş ile çok sayıda sanatsever katılım gösterdi. Sergide, 40 hadisin deri üzerine işlenmiş hali, iç ve dış kısımlarından oluşmak üzere toplamda 80 parça halinde bulunan eserlerin tümü ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Aybar, sergiyle ilgili, "Değerli ve çok önemli geleneksel bir sanat olan kat'ı sanatı ile bizi tanıştırmak üzere, Murat Ateş'in eserlerinin yer aldığı bu sergide, emeği geçen kardeş Üniversitemiz Eskişehir Osmangazi Üniversitesine ve İl Müftülüğümüze teşekkür ediyor, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, "Büyük medeniyetler, imanın sanata refakat ettiği medeniyetlerdir. Dolayısıyla burada medeniyetimizin zarif bir penceresinden başlangıç yapacağız. 2014 yılında yapımına başlanılan Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, 2017 yılında tamamlanarak Anadolu Üniversitesine teslim edildi. Burası, Türk ve İslam medeniyetinin binlerce yıldır biriktirmiş olduğu değerleri sergilemeye çalıştığımız bir yer oldu. Bugün de kat'ı sanatı ile ona yakışır bir açılış yapıyoruz. Bu zarif sanatı, kutlu doğum haftası etkinlikleri çerçevesinde burada açmış bulunuyoruz. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye belirtti.
Sergi açılışı, konuşmaların ardından katılımcılara plaket verilmesi ve kat'ı sanatçısı Murat Ateş'in eserlerini tanıtmasının ardından sona erdi.
(MEB-MET-Y)

17.04.2017 15:27:42 TSI
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