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Kadın çiftçilere fındıkta küllenme hatalığı dersi verildi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:20
Kadın çiftçilere fındıkta küllenme hatalığı dersi verildi
Kadın çiftçilere fındıkta küllenme hatalığı dersi verildi

(Fotoğraflı)

Fikret Bodur
GİRESUN (İHA) - Giresun'un, Eynesil İlçesi Kekiktepe Köyünde çoğunluğu kadınlardan oluşan çiftçilere fındıkta küllenme hastalığı anlatılıp yapmaları gereken çalışmalar periyodik olarak gösterildi.
Eynesil Tarım İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odası tarafından Kekiktepe Köyü İlkokulu'nda verilen eğitime kadınlar büyük rağbet gösterdi. Eynesil Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Kübra Tomruk tarafından çoğunluğu kadın çiftçilere fındıkta külleme hastalığının tanımı, bitkideki zararı ve mücadele yöntemlerini anlatıldı.
Çiftçilere külleme hastalığı fındıkta ilk kez ülke sınırları içerisinde 2013 yılında görüldüğünü kaydeden Ziraat Mühendisi Kübra Tomruk "Daha önce kültürel mücadele yöntemleri önerilmiş fakat zamanla yeterli olmadığı görülmüştür. Zaten mantar hastalığı olan külleme 2013 ten beri şiddetini her geçen sene artırmıştır. Mücadele yöntemlerinde öncelikle kültürel mücadele olmak üzere devamında mutlaka kimyasal mücadele yapılmalıdır. Hastalıkla bulaşık dal, zuruf çotanaklar toplanarak bahçeden uzaklaştırmalı ve sönmemiş kireç ilavesiyle yakılmalıdır. Ocaklarda 4-5 dal olacak şekilde budama, hem havalanma, hem de güneşlenmeyi sağlar. Kimyasal mücadele de ise birinci ilaçlama hastalığın görüldüğü bahçelerde çotanak bağlama döneminde, diğer bahçelerde ise belirtiler görülebilir. Uygun koşullar devam edince ikinci ve diğer ilaçlamalar yapılabilir. 20 gün aralıklarla külleme hastalığına etkin madde içeren ilaçlarla ilaçlama yapılmalıdır. Hasada 1 ay kala ilaçlama yapılmamalıdır" diyerek çiftçilere hastalıkla ilgili bilinmeyenleri anlattı.
(FB-ÖS-Y)

17.04.2017 15:28:54 TSI
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