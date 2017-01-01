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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Çiftçilerin yüzünü güldürecek "İyi Tarım Projesi"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:21
Çiftçilerin yüzünü güldürecek "İyi Tarım Projesi"
Çiftçilerin yüzünü güldürecek "İyi Tarım Projesi"

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli İlçesinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan İyi Tarım Uygulamaları Projesi anlatıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün hazırladığı program Musabeyli Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Düzenlenen Programa Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nurettin Yıldız, Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Musabeylili çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Programda, iyi tarımın nasıl yapılacağı, projenin tarıma, çiftçiye, çevreye olan etkileri ve yararları çiftçilere anlatıldı. Ayrıca İyi Tarım Uygulamalarının kapsam ve amacının sağlanması açısından bu programların gerekliliği belirtilerek benzer programlarla Musabeyli ve köylerinde eğitimler düzenlenip bilgi verileceği ifade edildi. Kaymakam Avcı, Musabeyli ilçesinde artık iyi tarım uygulamalarına geçerek; tarımın geleneksel anlayışının dışına çıkıp, teknoloji ve bilimle ilerlemesi gerektiğini ifade ederek, " Bulunduğumuz coğrafi koşulların ve doğanın olumsuz etkilerini üretimde en aza indirerek, Türkiye'nin parçası olarak dünya ülkeleri ile rekabette yerimizi almamız gerekir. Avrupa Birliği Ortak Tarım Uygulamalarına uyum göstermeliyiz. Çiftçilerimiz olarak sizler teşvikleri takip etmeli ve verimli üretim için gayret göstermelisiniz. Bu bağlamda Musabeyli'mizin daha da ön sıralara geçmesini umut ediyor ve bekliyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

17.04.2017 15:29:20 TSI
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