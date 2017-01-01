17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Akyürek: "Büyük Türkiye yolculuğunda el ele omuz omuza çalışacağız"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:21
Akyürek: "Büyük Türkiye yolculuğunda el ele omuz omuza çalışacağız"
Akyürek: "Büyük Türkiye yolculuğunda el ele omuz omuza çalışacağız"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yeni bir dönemin başladığını belirterek, Büyük Türkiye yolculuğunda bundan sonra da el ele, kol kola, omuz omuza, gönül gönüle hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülke için, millet için, İslam alemi ve mazlum milletler için hayırlı olmasını dileyen Başkan Akyürek, "Halk oylaması sürecinde en önemli rolü üstlenen, en yoğun çalışmayı gerçekleştiren, anayasa değişikliğinde lokomotiflik yapan, seçimden 2 gün önce de Konya'dan yüz binlere hitap eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. 16 Nisan'ı dostlarımız da bize dost olmayanlar da heyecanla bekliyordu, merakla bekliyordu, umutla bekliyordu. Hep birlikte yedi düvele karşı mücadele ettik. Ama hamd olsun o yedi düveli de millet olarak üzmüş olduk. Onları sevindirmedik ama 60'dan fazla ülkedeki kardeşlerimizi, gönlü Türkiye'de olan dostlarımızı, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi sevindirdiniz" dedi.
Şimdi yeni bir dönem başladığını, her şeyin daha güzel olacağını kaydeden Başkan Akyürek, "Şimdi yen bir sayfa açılmış oldu. Geçiş dönemini de başarıyla tamamlayarak 80 milyonun kardeşliği temin edilerek yeni bir yolculuğa, yeni bir yürüyüşe çıkıyoruz. Bu yolculuğun sonunda 2023, 2053, 2071 hedefimiz var. Büyük Türkiye yolculuğunda bundan sonra da el ele, kol kola, omuz omuza, gönül gönüle hep birlikte olacağız. Milletimizin bu zaferi için milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, Meclis üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, herkes canla başla çalıştı. Hamd olsun ki, Cenab-ı Hak utandırmadı. Ülkemiz adına daha nice başarılara, nice büyük yatırımlara, nice büyük geleceklere el ele kol kola yürümeyi diliyorum" diye konuştu.
(AH-Y)

17.04.2017 15:29:29 TSI
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