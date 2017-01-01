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Gözlüce köyünde tapu sevinci



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Gözlüce köyünde 40 parsel taşınmazın tapuları vatandaşlara dağıtıldı.

3402 Sayılı Kadastro Kanunu uyarınca, orman dışına çıkarılan 40 parsel taşınmazın yasal ilanları yapılarak parselleri kesinleşip, tapu kütüğüne tescili yapıldı.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, tescil iş ve işlemleri tamamlanmaya devam ettikçe hak sahiplerine taşınmazların tapuları törenle teslim edilmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Daha önce törenle İlçemize bağlı Çınar Köyünde 360 Parsel taşınmazın teslimi yapılmıştı. Çınar Köyünün ardından Gözlüce Köyünde de tescili yapılan taşınmazlara ait 40 parsel taşınmazın hak sahiplerine dağıtımı 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılmıştır" dedi.

Kaymakam Avcı, burada bir kez daha hak sahiplerine tapularını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu kanun kapsamında bölgemiz genelinde bu durumda olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilerek, bölgemizin gelişip kalkınması için var gücümüzle çalışılmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, bugün burada tapu teslimi yapılan tüm hak sahiplerine ve bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Tapu dağıtım törenine, Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Kilis Kadastro İl Müdürü Mustafa Yıldız, kadastro üyesi, kadastro teknisyeni, Daire Amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

(MAD-SD-Y)



17.04.2017 15:29:55 TSI

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