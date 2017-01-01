17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gözlüce köyünde tapu sevinci

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:21
Gözlüce köyünde tapu sevinci
Gözlüce köyünde tapu sevinci

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Gözlüce köyünde 40 parsel taşınmazın tapuları vatandaşlara dağıtıldı.
3402 Sayılı Kadastro Kanunu uyarınca, orman dışına çıkarılan 40 parsel taşınmazın yasal ilanları yapılarak parselleri kesinleşip, tapu kütüğüne tescili yapıldı.
Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, tescil iş ve işlemleri tamamlanmaya devam ettikçe hak sahiplerine taşınmazların tapuları törenle teslim edilmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Daha önce törenle İlçemize bağlı Çınar Köyünde 360 Parsel taşınmazın teslimi yapılmıştı. Çınar Köyünün ardından Gözlüce Köyünde de tescili yapılan taşınmazlara ait 40 parsel taşınmazın hak sahiplerine dağıtımı 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılmıştır" dedi.
Kaymakam Avcı, burada bir kez daha hak sahiplerine tapularını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu kanun kapsamında bölgemiz genelinde bu durumda olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilerek, bölgemizin gelişip kalkınması için var gücümüzle çalışılmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, bugün burada tapu teslimi yapılan tüm hak sahiplerine ve bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Tapu dağıtım törenine, Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Kilis Kadastro İl Müdürü Mustafa Yıldız, kadastro üyesi, kadastro teknisyeni, Daire Amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
(MAD-SD-Y)

17.04.2017 15:29:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çiftçilerin yüzünü güldürecek &quot;İyi Tarım Projesi&quot;
YEREL

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK "İYİ TARIM PROJESİ"
Belediye Başkanı Kara'dan teşekkür mesajı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI KARA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Orman İşletme Müdürlüğü gül fidanı dağıttı
YEREL

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜL FİDANI DAĞITTI
156 hasta sandığa götürüldü
YEREL

156 HASTA SANDIĞA GÖTÜRÜLDÜ
Sahte Zeytinyağı'na karşı tüketicilere uyarı
YEREL

SAHTE ZEYTİNYAĞI'NA KARŞI TÜKETİCİLERE UYARI
Kilis'te, AK Partililer referandum zaferi turu attı
YEREL

KİLİS'TE, AK PARTİLİLER REFERANDUM ZAFERİ TURU ATTI
Kilis referandum da &quot;evet&quot; dedi
YEREL

KİLİS REFERANDUM DA "EVET" DEDİ
Karşılaştırmalı analiz: Kilis
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: KİLİS
Başkan Kara eşi ile birlikte oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN KARA EŞİ İLE BİRLİKTE OYUNU KULLANDI
Vali Çataklı oyunu kullandı
YEREL

VALİ ÇATAKLI OYUNU KULLANDI
Kilis milletvekilleri oylarını kullandı
YEREL

KİLİS MİLLETVEKİLLERİ OYLARINI KULLANDI
Kilis'te vatandaşlar oy kullandı
YEREL

KİLİS'TE VATANDAŞLAR OY KULLANDI
Kilis'te yoğun sis etkili oluyor
YEREL

KİLİS'TE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Resmen evrim geçirdiler...