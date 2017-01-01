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Söke'de Kutlu Doğum konferansı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:25
Söke'de Kutlu Doğum konferansı
Söke'de Kutlu Doğum konferansı

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'de kutlu doğum haftası kapsamında gerçekleşecek etkinlikler konferansla başladı.
Bu yıl teması "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlenen kutlu doğum haftası programı kapsamında Söke İlçe Müftülüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Kutlu Doğum Haftası programı çerçevesinde Söke Müftülüğü salonunda konferans gerçekleştirildi. Konferansta Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul konuşmacı olarak yer aldı. Söke İlçe Müftüsü Ahmet Yayla'nın açılış konuşmasıyla başlayan konferansı izleyenler arasında Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da yer aldı.

21 Nisan Cuma günü 10.30'da İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Ayşe Torlak'ın konuşmacı olduğu konferans Bağarası Mahallesi Bülbül Camii'nde, aynı gün saat 14.30'da Söke Müftülük Salonunda aynı konferans tekrarlanacak. 22 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 14.30'da Türk Tasavvuf Musikisi Dinletisi yapılacak. İlyas Bey Camii (Merkez Kocacami) Müezzin Kayyımı Keramettin Temiz tarafından yapılacak dinleti Çarşamba pazaryeri alanında gerçekleşecek.
(LT-MB-Y)

17.04.2017 15:33:05 TSI
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