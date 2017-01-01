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AK Parti İl Başkanı Özden, "En fazla oy alan 6. büyükşehiriz"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 16 Nisan'daki Halk Oylaması'da kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 67.8 'Evet' oyunun çıktığı Kayseri'de Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "30 Büyükşehrin içerisinde en fazla oy alan altıncı Büyükşehiriz" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, yaptığı açıklamada Kayseri'de bir referandumu geride bıraktıklarını belirterek, "Referandumun neticesinde sonuçların Türkiyemize, milletimize ve Kayserimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Yeni bir sisteme böylelikle Türkiyemiz geçmiş oldu. İnşallah bu yeni sistem Türkiye'nin önünü açacak, ufkunu genişletecek, önündeki engelleri kaldıracak ve daha hızlı hareket etmemizi sağlayacaktık" dedi.

Özden, "Tabi ki bizler çalışacağız ve bu kampanyayı yürüteceğiz. Ama bu kampa sonucunda da Kayserimizde böyle güzel sonuçları almak bizleri gururlandırıyor. Kayseri olarak Büyükşehirler kategorisinde kendimizi görürsek yani kendimizi büyükşehirler kategorisiyle mukayese edersek 30 büyükşehirin içerisinde en fazla oy alan altıncı büyükşehiriz. Ve ayrıca da 1 Kasım seçimlerine göre oyunu yükselten dört büyükşehirden biri Kayseri. Kayseri olarak vekillerimizle, bakanlarımızla ilçe başkanlarımızla yönetimlerimizle ana kademelerimize kadın kollarımızla gençlik kollarımızla güzel bir kampanya sürdürdüğümüzü Kayseri'yi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz ve bütün Kayseri halkına da tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

(AÖ-Y)



17.04.2017 15:34:36 TSI

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