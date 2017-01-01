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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Kucağında çocuğu ile okulda resim yaptı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:28
Kucağında çocuğu ile okulda resim yaptı
Kucağında çocuğu ile okulda resim yaptı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, okullarda BENGİ projesi kapsamında çok sayıda etkinlik yapılırken, Pelitköy Halit Selçuk İlkokulu'nda da ana sınıfı öğrencilerinin velileri okulun koridorlarına çocukların sevdiği resimler yaptı. Meral Ürgün adlı velide kucağında bebeği ile resim çalışmasına katılırken ilgi odağı oldu.
Burhaniye'de Kaymakam Hüseyin Öner'in önderliğinde BENGİ projesi kapsamında okullarda çok sayıda etkinlik yapılırken, etkinliklere velilerde destek verdi. Pelitköy Halit Selçuk İlkokulunda da Müdür Bülent Dükancı, ana sınıfına giden çocukların velileriyle birlikte okulu güzelleştirmeye başladı. Ana sınıfının yer aldığı okul koridoruna çocukların sevdiği resimler yapılırken, 13 veli de gönüllü çalışmaya başladı. Resim öğretmeni Semra Atıcı tarafından çizilen resimleri boyayan anneler, okula katkı sağlamanın mutluluğunu yaşarken, Meral Ürgün'de kucağında iki yaşındaki Çınar Ürgün ile çalışmalara katıldı. Kucağında bebeği ile resim yapan Ürgün ilgi odağı oldu. Okul Müdürü Bülent Dükancı, resim öğretmeni Semra Atıcı ve projeye katkı veren annelere teşekkür etti. Müdür Dükancı, haftanın Perşembe günleri yapılan çalışmaların Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi. Resim çalışmalarına katılan veliler de mutluluklarını dile getirdi. Kucağında bebeği ile çalışmalara katılan Meral Ürgün, "Öğrenci velisiyiz, Okulumuz güzel olsun diye çalışıyoruz. Bende bebeğimle birlikte çalışmalara katıldım. Çocuklarımız içen güzel bir ortam oluşturuyoruz. Çalışmalara katılmaktan mutluyum" dedi. Elmas Kaya da, "Kardeşimin çocuğu burada okuyor. Onun için bende yardıma geldim" dedi. Hülya Yavaş'da," Çocuğum ana sınıfına gidiyor. Okulumuz güzelleşsin diye buradayım" dedi. Neriman Tomruk ise, "Çocuğum ana sınıfına gidiyor. Çocuğumu seviyorum. Her çocuğunu seven anne gibi bende geldim. Projeye katılmaktan mutluyum" dedi. Duygu Ören de, "Bengi projesi için geldim. Çocuklarımız için geliyoruz. Çocuklarımıza güzel bir ortam hazırlıyoruz" dedi.
(FT-EME)

17.04.2017 15:35:35 TSI
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