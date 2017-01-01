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Milletvekili Uslu'dan Kargı'ya doğalgaz müjdesi



(Fotoğraflı)



Turan Ozan Acar

ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdari Amiri ve Salim Uslu Kargı'ya doğalgaz müjdesi verdi.

İlçeyi gelerek çeşitli incelemelerde bulunan Uslu Kargı Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada bir basın açıklaması yapan Uslu, "Bugün Kargı'da yapılan çalışmaları inceledik ve yapılacak olan çalışmalar hakkında da belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve kadın kolları başkanımızla istişarelerde bulunduk. 4 Nisan 2017 tarihinde Yüksek Öğrenim Kurulu İcra Kurulu'nun onayladığı, iki bölümden oluşan Kargı Meslek Yüksek Okulu açılmış olacak. Meslek Yüksel Okulu için vali bey geçen haftalarda incelemeler yaptı. Henüz kararımız kesin olmamakla beraber yüksek okul için YİBO'nun yerini düşünüyoruz. YİBO'nun karşısındaki araziye de ileride mutlaka yurt yapılacak. YİBO'yu da başka yere taşımış olacağız'' dedi

Kargı'ya güzel haber vermek istediğini belirten Milletvekili Uslu, "Sayın başbakanımızın ve bazı arkadaşlarımızın da tanık olduğu şekilde, Kargı'ya da inşallah Bayatla birlikte doğalgaz gelmesini sağlamış olacağız. Böylelikle devletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmış olacak. Cumhurbaşkanımız Çorum'a geldiğinde de sözünü aldık. Kargı ve Bayat'a doğalgaz getirdiğimiz zaman, belediyemizin yaptığı hizmetler, merkezi idarelerin yaptığı diğer hizmetlerle de birleşince Kargı göç veren değil, göç alan bir ilçe haline gelecektir. Burada bir ekip çalışmasının faydasını yoğun bir şekilde gözlemliyoruz. Belediye, kaymakamlık, özel idare, valilik, milletvekilleri her birimiz burası için güzel çalışmalar ve hedefler için birleşmiş durumdayız' şeklinde konuştu.

Doğalgaz için net bir tarihin olmadığını belirten Salim Uslu, "Henüz girişimlere devam ediyoruz. Daha çok yeni. Geçen hafta başladık. Cumhurbaşkanımızın yanında konuştuk sözünü aldık. Bundan sonrası hukuki prosedür. Mevzuata bakacağız, Kargı'nın şartları buna müsait midir, Osmancık'tan mı doğalgaz gelecek buraya yoksa Tosya'dan mı getireceğiz bunların hepsine bakmak durumundayız'' ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin 2. Etap için çalışmasınında olduğunu hatırlatan Milletvekili Uslu, "Talepler alınmaya başlandı. TOKİ burada 2. Etap için 21.1 milyon lira harcamış olacak.'' diye konuştu.

(TOA-BÖ)



17.04.2017 15:35:52 TSI

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