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Akdeniz'de ibadethaneler düzenli olarak temizleniyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:29
Akdeniz'de ibadethaneler düzenli olarak temizleniyor
Akdeniz'de ibadethaneler düzenli olarak temizleniyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, cami, kilise gibi büyük ölçekli yapılarda detaylı temizlik ve hijyen sağlayan mobil makinesini hizmete soktu. İlk olarak Eski Hal Camisi ile Ulu Camide kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, Akdeniz'de bulunan tüm ibadethaneleri periyodik olarak temizleyecek.
Halk sağlığı ve temizliği konusunda hassasiyet gösteren Akdeniz Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine yeni bir temizlik aracı kazandırdı. Özellikle kamuya açık ve yoğun kullanıma konu olan büyük ölçekli mekanlarda hızlı, etkin ve verimli temizlik sağlayan makinenin ilk denemeleri, Eski Hal ve Ulu camilerinde gerçekleştirildi. Oluşturulan özel temizlik ekibi, 57 hp güç üreten makine ile her iki camiyi baştan başa temizledi. Panelvan tipi aracın arkasına yerleştirilmiş makine, 760 bar vakum ve 300 bara kadar su püskürtme basıncına sahip özellikleriyle derinlemesine temizlik sağlıyor. Yıkama suyunu 90 dereceye kadar çıkarabilen makine, mekanlarda temizliğin yanı sıra hijyen koşullarını da kabul edilebilir ölçülere getiriyor.
İbadethanelerin vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığını ifade eden Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, pilot olarak seçilen ibadethanelerde yapılan uygulamanın güzel sonuç verdiğini dile getirerek, "Bu hizmetimizi kalıcı ve sürekli hale getireceğiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde özel bir temizlik ekibi oluşturduk. İlçemizde bulunan her inançtan ibadethanelerimize, hiçbir ayrım yapmaksızın temizlik ve hijyen hizmetini götüreceğiz" dedi.
(KRY-Y)

17.04.2017 15:36:38 TSI
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