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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Final Okulları'ndan örnek kampanya

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:41
Final Okulları'ndan örnek kampanya
Final Okulları'ndan örnek kampanya

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Final Okulları sınıf öğretmenleri ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde "Kitap Kumbarası" adlı kampanya başlattı.
Kampanyanın açılışı bir alışveriş merkezinde yapıldı. Kitap dostlarının alışveriş merkezi ziyareti sırasında kumbaraya atacakları kitaplar belirli dönemlerde açılarak köy kütüphanelerine bağışlanacak. Proje hakkında konuşan Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu, proje için sivil toplum kuruluşlarıyla kontak halinde olunduğu belirterek, kumbaranın şehrin belirli alanlarında ve kurumlarında olacağını dile getirdi.
(İHA-MP-Y)

17.04.2017 15:50:00 TSI
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