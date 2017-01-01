YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Geleceğin sanatçıları Yıldırım'da yetişiyor

Geleceğin sanatçıları Yıldırım'da yetişiyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Çocuklar için tiyatro seferberliği başlatarak Adile Naşit Tiyatrosu'nu ikinci evleri haline getiren Yıldırım Belediyesi, miniklere tiyatro eğitimi de vererek sanatla kucaklaşmalarına imkan tanıyor.

Tiyatro oyunlarıyla çocukları her pazar bir araya getiren Yıldırım Belediyesi, miniklere tiyatro eğitimi de vererek geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Adile Naşit Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen çalışmalarda Yıldırım Belediyesi Tiyatro Kursu'nun minik kursiyerleri yeteneklerini sergiliyor. 7-13 yaş arasındaki kursiyerlerin hikayelerini oyunlaştırarak sahnelediği oyun medyayı konu ediniyor. Şiddet, bilinçsiz tüketim ve kötü alışkanlıkların konu edinildiği oyunda, minik sanatçılar medyanın yanlış kullanımında ortaya çıkan olumsuz sonuçları işliyor.

Sanatı sevdiren ve geleceğin yetenekli tiyatro sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlayan kursta minikler, sertifikalarını anne babalarının elinden alarak başarılarını aileleri ile paylaştı.

(AÇ)



17.04.2017 15:50:02 TSI

NNNN

