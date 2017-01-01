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Kursiyerler eserlerini görücüye çıkarttı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:45
Kursiyerler eserlerini görücüye çıkarttı
Kursiyerler eserlerini görücüye çıkarttı

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan 'resim ve ebru' kursuna katılan kursiyerler eserlerini görücüye çıkarttı.
Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde açılan sergiye Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Nusret Debre, Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Pınarcı, Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta ilk olarak konuşan Resim Öğretmeni Güldüren Aysal, "Kursiyerlerimizin 5 ay boyunca aldıkları eğitimin ardından güzel şeyler başardıklarını görmek beni çok mutlu etti. 70 kursiyerimiz yaklaşık olarak 100 eserini sergiliyorlar. Kursiyerlerimizi kısa sürede bu kadar büyük işler başardıklarından dolayı tebrik ediyorum" dedi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, düzenlenen kitap ayraçlarının satışının yapılacağını sözlerine ekleyen Aysal, "Ayraçlar ilkokul öğrencileri yararına satışa sunulacak. Satışlardan elde edilen gelirler ile de Efeler ilçesinde okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin eğitimi için harcanacak" diye konuştu.

Resim ve ebru sergisinin 21 Nisan Cuma günü akşamına kadar açık kalacağını kaydeden Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Pınarcı, "Kursiyerlerimiz 366 saatlik uzun bir eğitimden geçtiler. Sabır göstererek tüm kurslara katılan ve bugün burada bu güzellikleri bizimle paylaşılmasına neden olan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ise, güzel sanatların her dalının insan yaşamındaki yerinin çok farklı olduğunu söyleyerek, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile biz, çeşitli alanlarda, eğitim çalışmalarımızla hem ilgi duyan hemşehrilerimize bizzat sanatı uygulayarak, hemşehrilerimize bu hazzı yaşatmak, kültür ve sanatın içine sizleri çekebilmek için Efeler Belediyesi olarak sosyal ve kültürel alanda bütün etkinliklere destek vermek, katkı sağlamak ve neticede sizlerle birlikte olmak adına bu etkinliklerin içindeyiz. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu güzellikleri yaşamak, yaşatmak ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ben yaşamımız boyunca huzurlu, mutlu ve barış içinde bir gelecek diyorum" dedi.
Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay kursiyerleri eserlerinden dolayı tebrik ederek, "Gördüğüm kadarıyla burada yer alan eserler gayet güzel çalışmalar. 5 ayda bu kadar fazla eser ortaya çıkartan tüm kursiyerlerin ellerine sağlık yüreklerine sağlık" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından tüm katılımcılar kursiyerlerin yapmış olduğu eserleri tek tek gezerek bilgiler aldı.
(MU-MB-Y)

17.04.2017 15:52:49 TSI
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