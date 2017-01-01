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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Vali Azizoğlu: "Turizm haftası kutlu olsun"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:47
Vali Azizoğlu: "Turizm haftası kutlu olsun"
Vali Azizoğlu: "Turizm haftası kutlu olsun"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, turizm haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Vali Azizoğlu mesajında, ülkemizde her yıl, 15 - 22 Nisan tarihleri arasındaki hafta "Turizm Haftası" olarak kutlandığını belirterek, "Sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanında, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de kış turizminin başkenti özelliğini taşıyan ilimizde, "41. Turizm Haftası", İl genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.
Turizm Haftasındaki kutlamaların turizm sektörünün ülke ekonomisindeki öneminin vurgulanması ve ülkemizin dış ülkelerdeki olumlu imajının sağlanması için, yurttaşlarımıza ve turizm sektörüyle yakın ilişkisi olan tüm halkımıza turizm bilincinin pekiştirilmesi bakımından büyük önem ve ehemmiyet arz ettiğini düşünmekteyim.
Bu yıl düzenlenen etkinliklerde de, toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla, turizme hayat veren kültürel değerlerin ve doğal zenginliklerimizin yakından tanınması için gezilere, turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkıların anlatılmasına yönelik panellere, doğanın ve çevrenin temiz tutulmasına ilişkin çeşitli kampanyalara yer verilecektir.
Ülkemizin beklentilerine cevap verecek olan sektörün başarısı için, yurttaşlarımızın onlarca farklı sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen turizm olgusuna içtenlikle inanarak, sektörü olumsuz yönde etkileyecek ve ülkemiz hakkında olumsuz imaj doğuracak hiçbir olumsuzluğa kesinlikle meydan vermemeleri gerekmektedir.
Ülkemizde kutlanılan turizm haftası; kış sporlarının yoğunlukla icra edildiği Erzurum ilimizde bahar ayının başlangıç günlerine denk gelmesine rağmen, kayak sporu dalında mevcut tesislerimize olan ilgiyi canlı tutmaktadır.
Turizm Danışma ve Çağrı Merkezi "Alo 176 Turizm Hattı" ile 7 gün 24 saat İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde yerli ve yabancı turistlere karşılaştıkları her türlü sorunun çözümünde yardımcı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
Ülkemiz turizminin başkenti konumundaki İlimizde, tüm vatandaşlarımızın "Turizm Haftası" nı içtenlikle kutluyor, İlimiz genelindeki işletmelere de, bol kazançlı, başarılı bir turizm sezonu diliyorum" diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

17.04.2017 15:55:58 TSI
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