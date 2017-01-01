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Susuz Şelale keşfedilmeyi bekliyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:49
Susuz Şelale keşfedilmeyi bekliyor
Susuz Şelale keşfedilmeyi bekliyor

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'da merkeze bağlı Kadıderesi köyünde bulunan Susuz Şelale keşfedilmeyi bekliyor.
Gümgüm olarak da bilinen Susuz Şelale kayaların arasından, suyun oluşturduğu büyükçe bir mağaranın içine dökülüyor. Kayalıkların içine gizlenmiş şelale doğal yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Gözlerden uzak kalmayı başaran doğa harikası şelale, güzelliğiyle büyülüyor.
Doğa tutkunu Osman Keser, Susuz Şelale'nin sadece kış ve bahar aylarında suyu olan ancak her mevsim ilgi çeken bir şelale olduğunu söyledi. Şelalenin kayalıkların arasından suların oyduğu büyük bir mağaraya aktığını dile getiren Keser, kar ve yağmur sularıyla beslenen şelalenin yaz mevsiminde sularının kesildiğini belirtti.
Şelalenin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Keser, "Şelalenin suyu aktığı zaman mağara girmek için iki metre genişliğinde 10 metre uzunluğunda suyun da içinden akıp dışarı çıktığı bir kayadan geçmeniz gerekiyor. Su şelaleden akarken etrafa savruluyor ve mağaranın içinde sürekli yağmur yağıyor gibi oluyor. Su almayan ayakkabılar ve yağmurluk yoksa doğaseverlerin birkaç dakika içinde sırılsıklam ıslanmayı göze alarak içeri girmesi gerekiyor. Yoksa mağaranın girişinden bakarak şelalenin ürkütücü sesini dinlemekle yetinirler" dedi.
(MMY-BÖ)

17.04.2017 15:56:47 TSI
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