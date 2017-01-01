17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mahalle mezarlıkları koruma altına alınıyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:51
Mahalle mezarlıkları koruma altına alınıyor
Mahalle mezarlıkları koruma altına alınıyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Merkez Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerine bağlı 31 mahalle mezarlığını, tel çekerek koruma altına aldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Merkez Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinin kırsal mahallelerine yönelik yeni bir uygulama başlattı. Kırsal mahalle mezarlıklarının, hayvanların otlatılması, çöp moloz gibi malzemelerin dökülmesi ile çocukların oyun alanı olarak kullanmasının önüne geçmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla 16 mahalle mezarlığını koruma altına aldı. 15 mahallede ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

8 bin 400 metre kafes teli
Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 31 mahalle mezarlığının korunması için 8 bin 400 metre kafes teli, 3 bin 322 adet beton direk, 537 adet beton payanda, 11 bin 960 metre dikenli tel ve 25 bin 500 metre gergi teli kullandı.

Teknik ekipler inceleme yapıyor
Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekipleri, kırsal mahallelerden gelecek talepler doğrultusunda mezarlık alanlarında ölçüm ve incelemeler yapacak. Büyükşehir Belediyesi, çalışmanın ardından uygun olan mahalle mezarlıklarını yürüteceği çalışma ile koruma altına alacak.

13 ilçe için bütçe ayrıldı
Ayrıca 2017 yılı içerisinde 13 kırsal ilçe belediyelerinin mezarlık hizmetlerinde kullanması için toplam 1 milyon 945 bin TL ödenek ayıran Büyükşehir Belediyesi, yapılacak hizmetler karşılığında ilçe belediyelerine ödeme yapacak.
(İHA-MP-Y)

17.04.2017 15:59:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
BİK'ten Başkan Atilla'ya ziyaret
YEREL

BİK'TEN BAŞKAN ATİLLA'YA ZİYARET
Sinema günleri yoğun ilgiyle devam ediyor
YEREL

SİNEMA GÜNLERİ YOĞUN İLGİYLE DEVAM EDİYOR
Final Okulları'ndan örnek kampanya
YEREL

FİNAL OKULLARI'NDAN ÖRNEK KAMPANYA
ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:
YEREL

ASKON DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI AYDIN ALTAÇ:
Diyarbakır'da 14 ilçeden 'Hayır', 3 ilçeden 'Evet' çıktı
YEREL

DİYARBAKIR'DA 14 İLÇEDEN 'HAYIR', 3 İLÇEDEN 'EVET' ÇIKTI
Rektör Gül, şampiyonları ağırladı
YEREL

REKTÖR GÜL, ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI
Voleybol turnuvasının finalistleri belli oldu
YEREL

VOLEYBOL TURNUVASININ FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU
Akar'dan referandum değerlendirmesi
YEREL

AKAR'DAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Silvan'ın tamamına elektrik verildi
YEREL

SİLVAN'IN TAMAMINA ELEKTRİK VERİLDİ
(Düzeltme) Başkan Atilla oyunu kullandı
YEREL

(DÜZELTME) BAŞKAN ATİLLA OYUNU KULLANDI
Başkan Atilla oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ATİLLA OYUNU KULLANDI
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar:
YEREL

AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI MUHAMMED DARA AKAR:
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

RESMEN EVRİM GEÇİRDİLER...

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Paskalya pozu sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...