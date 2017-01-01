YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mahalle mezarlıkları koruma altına alınıyor

Mahalle mezarlıkları koruma altına alınıyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Merkez Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerine bağlı 31 mahalle mezarlığını, tel çekerek koruma altına aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Merkez Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinin kırsal mahallelerine yönelik yeni bir uygulama başlattı. Kırsal mahalle mezarlıklarının, hayvanların otlatılması, çöp moloz gibi malzemelerin dökülmesi ile çocukların oyun alanı olarak kullanmasının önüne geçmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla 16 mahalle mezarlığını koruma altına aldı. 15 mahallede ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



8 bin 400 metre kafes teli

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 31 mahalle mezarlığının korunması için 8 bin 400 metre kafes teli, 3 bin 322 adet beton direk, 537 adet beton payanda, 11 bin 960 metre dikenli tel ve 25 bin 500 metre gergi teli kullandı.



Teknik ekipler inceleme yapıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekipleri, kırsal mahallelerden gelecek talepler doğrultusunda mezarlık alanlarında ölçüm ve incelemeler yapacak. Büyükşehir Belediyesi, çalışmanın ardından uygun olan mahalle mezarlıklarını yürüteceği çalışma ile koruma altına alacak.



13 ilçe için bütçe ayrıldı

Ayrıca 2017 yılı içerisinde 13 kırsal ilçe belediyelerinin mezarlık hizmetlerinde kullanması için toplam 1 milyon 945 bin TL ödenek ayıran Büyükşehir Belediyesi, yapılacak hizmetler karşılığında ilçe belediyelerine ödeme yapacak.

(İHA-MP-Y)



17.04.2017 15:59:42 TSI

NNNN

