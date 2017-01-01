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Alim: "Belirsizlik geride kalmıştır"



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, Türkiye'nin güçlü istikrara evet diyerek, Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizliğin geride bırakıldığını söyledi.

Kararın tüm halkımız için hayırlara vesile olmasını temenni eden Alim, "Halkımız, güven ve istikrar ortamının devamı yönünde, Çift başlılığın kalkmasının önemini kavramış, koalisyon dönemlerinden kalan yaraların tekrar açılmaması için sürece son noktayı koymuştur. Kazanan demokrasi olmuştur. Bugün Türkiye için tamamen bir değişim günüdür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte karşılaştığımız bürokratik engeller azalacak, karar alma mekanizması hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve uygulamada yaşanan sorunlar azalacaktır. Bu zafer, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin zaferidir. Türkiye'de bir defa daha demokratik süreçler işlemiş, milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Referandum sonucunda hayata geçirilecek yeni sistemle güçlenen ve hızlanacak olan yönetim şekliyle daha hızlı kararlar almak ve icraata geçirmek mümkün olacaktır.

Devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizlik geride bırakılmıştır. Özel sektörler bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir.

Önümüzde, Uyum Yasaları, AB öncelikli olmak üzere Uluslararası İlişkiler, Kamu Personel Reformu, Seçim ve Siyasi Partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri vardır. Referandum süresi içerisinde fazla konuşulmayan Ekonomiyi en önemli gündem maddesi olarak ele alarak Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanarak, Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz olacaktır. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



17.04.2017 16:00:48 TSI

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