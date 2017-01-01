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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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BİK'ten Başkan Atilla'ya ziyaret

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:53
BİK'ten Başkan Atilla'ya ziyaret
BİK'ten Başkan Atilla'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Basın İlan Kurumu (BİK) Diyarbakır ve Batman Şube Müdürlerini makamında ağırladı.
BİK Diyarbakır Şube Müdürü Emrullah Kaya ve BİK Batman Şube Müdürü Mehmet Gönenç, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşıladıktan sonra bir süre baş başa görüşen Başkan Atilla, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya ve Gönenç ise Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi. Görüşmede, Büyükşehir Belediyesi ve Basın İlan Kurumunun çalışmaları konuşuldu.
(İHA-MP-Y)

17.04.2017 16:01:32 TSI
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