17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Referandum sonuçları, büyük Türkiye için tarihidir"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:54
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Referandum sonuçları, büyük Türkiye için tarihidir"
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Referandum sonuçları, büyük Türkiye için tarihidir"

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, referandum sonrası yaptığı açıklamada, sonuçların büyük Türkiye için tarihi olduğunu söyledi.
Milletin kefenini alarak yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mahcup etmediğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "16 Nisan tarihinin önemli olduğunu her platformda herkese anlatmaya çalıştık.
Birlik ve beraberlik için çalışmalar yürüterek neden değişim gereğini halka anlattık. Halkımızda gerekli desteği sundu."dedi.
Türkiye'de yaşayan hiç kimsenin boynunun bükük kalmayacağını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şunları kaydetti;
"Referandum sonuçları millet olarak hep birilikte tarih yazdığımız bir gündür. Bu zaferi gölgelemeye çalışanlara sakın itibar etmeyin sizin bu mücadeleniz yedi düvele karşı verilmiş bir mücadeledir onun için ne kadar sevinseniz, ne kadar kutlasanız azdır.
Hayır diyen kardeşlerimiz de boynunu bükmesin, bugün öyle tarihi bir gündür ki ilerde onlarda keşke bizde evet deseydik diyecekler. Bize düşen bu ülkenin sorumluluğunu omzunda taşıyan, bu ülkenin birlik ve beraberliğini ileriye taşımaktır.
Türkiye daha güçlü olacak, Türkiye daha istikrarlı yönetilecek dedik. Türkiye inşallah muasır medeniyetler seviyesine inşallah hep birlikte ulaştıracağız. Artık daha fazla çalışma zamanıdır, daha çok koşturma zamanıdır. Herkesi kucaklama zamanıdır. Ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Evet'in yanında olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Türkiye zor dönemden geçiyor. Dışarıda ve içeride bütün terör örgütleri bugün üzüntü içerisindeler rabbimize hamd ediyoruz.
Suriye'deki ,Irak'daki ,İran'daki, Kosova'daki, Doğu Türkistan'daki bütün kardeşlerimize sonuçlar umut olmuştur. İşte böyle bir zafere imza attık. Allah hepinizden razı olsun. 16 yıldır siyaset yapıyoruz. 16 Yıldır hem şehrimizi, hem de Türkiye'mizi daha da ileriye taşımak daha da kalkındırmak için mücadele ediyoruz. Yaşadığımız zorlukları biliyorsunuz. Devlet bizim çatımızdır. Her zaman bunu vurguladık. Bu çatının altında Türkü ile kürdü ile alevi ile sünnisi ile lazı ile çerkezi ile evet diye ile hayır diyeni ile biz hep beraber yaşıyoruz ve büyük Türk milletiyiz."
(EÖ-AÖ-Y)

17.04.2017 16:02:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli'den seçmene teşekkür
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI MUSTAFA KENDİRLİ'DEN SEÇMENE TEŞEKKÜR
Kırşehir'de resmi olmayan kesin sonuçlar
YEREL

KIRŞEHİR'DE RESMİ OLMAYAN KESİN SONUÇLAR
Kırşehirliler Cacabey Meydanına akın etti
YEREL

KIRŞEHİRLİLER CACABEY MEYDANINA AKIN ETTİ
Kırşehir İl Merkezinde 41 bin 104 seçmen evet 41 bin 383 seçmen ise hayır dedi
YEREL

KIRŞEHİR İL MERKEZİNDE 41 BİN 104 SEÇMEN EVET 41 BİN 383 SEÇMEN İSE HAYIR DEDİ
Karşılaştırmalı analiz: Kırşehir
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: KIRŞEHİR
Kırşehir'de 162 bin seçmen sandık başına gidiyor
YEREL

KIRŞEHİR'DE 162 BİN SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Resmen evrim geçirdiler...