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Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Referandum sonuçları, büyük Türkiye için tarihidir"



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, referandum sonrası yaptığı açıklamada, sonuçların büyük Türkiye için tarihi olduğunu söyledi.

Milletin kefenini alarak yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mahcup etmediğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "16 Nisan tarihinin önemli olduğunu her platformda herkese anlatmaya çalıştık.

Birlik ve beraberlik için çalışmalar yürüterek neden değişim gereğini halka anlattık. Halkımızda gerekli desteği sundu."dedi.

Türkiye'de yaşayan hiç kimsenin boynunun bükük kalmayacağını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şunları kaydetti;

"Referandum sonuçları millet olarak hep birilikte tarih yazdığımız bir gündür. Bu zaferi gölgelemeye çalışanlara sakın itibar etmeyin sizin bu mücadeleniz yedi düvele karşı verilmiş bir mücadeledir onun için ne kadar sevinseniz, ne kadar kutlasanız azdır.

Hayır diyen kardeşlerimiz de boynunu bükmesin, bugün öyle tarihi bir gündür ki ilerde onlarda keşke bizde evet deseydik diyecekler. Bize düşen bu ülkenin sorumluluğunu omzunda taşıyan, bu ülkenin birlik ve beraberliğini ileriye taşımaktır.

Türkiye daha güçlü olacak, Türkiye daha istikrarlı yönetilecek dedik. Türkiye inşallah muasır medeniyetler seviyesine inşallah hep birlikte ulaştıracağız. Artık daha fazla çalışma zamanıdır, daha çok koşturma zamanıdır. Herkesi kucaklama zamanıdır. Ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Evet'in yanında olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Türkiye zor dönemden geçiyor. Dışarıda ve içeride bütün terör örgütleri bugün üzüntü içerisindeler rabbimize hamd ediyoruz.

Suriye'deki ,Irak'daki ,İran'daki, Kosova'daki, Doğu Türkistan'daki bütün kardeşlerimize sonuçlar umut olmuştur. İşte böyle bir zafere imza attık. Allah hepinizden razı olsun. 16 yıldır siyaset yapıyoruz. 16 Yıldır hem şehrimizi, hem de Türkiye'mizi daha da ileriye taşımak daha da kalkındırmak için mücadele ediyoruz. Yaşadığımız zorlukları biliyorsunuz. Devlet bizim çatımızdır. Her zaman bunu vurguladık. Bu çatının altında Türkü ile kürdü ile alevi ile sünnisi ile lazı ile çerkezi ile evet diye ile hayır diyeni ile biz hep beraber yaşıyoruz ve büyük Türk milletiyiz."

(EÖ-AÖ-Y)



17.04.2017 16:02:25 TSI

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